「尋找下一個齊柏林」飛閱台灣攝影獎徵件 空拍機飛進會場引驚呼

第二屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」徵件，空拍機飛進慈濟會場引起眾人驚呼。（記者黃旭磊攝）

2025/06/07 17:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕齊柏林基金會宣布從10日起啟動2025齊柏林飛閱台灣攝影獎徵件，齊柏林兒子、齊柏林基金會董事齊廷洹趕往南屯區慈濟台中分會福慧廳，宣布「尋找下一個齊柏林」，空拍機從文心路飛進會場，引起在場上百名賓客驚呼連連，而徵展活動將在8月11日截止。

「看見．齊柏林基金會」攜手慈濟慈善基金會、全家便利商店舉辦第二屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」，將於6月10日起徵件，下午由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、中華電信副總經理梁冠雄及自然觀察解說員劉克襄等賓客到場，齊柏林基金會副執行長林穎儀說，齊柏林生前花了25年拍攝紀錄，常將「請叫我空中攝影師」掛在嘴邊，此次藉由獎項延續生前拍攝精神。

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會場播放齊柏林及上屆獎項作品，空拍機突從文心路側起飛飛進會場，將眾人空拍影像顯示在舞台螢幕，引起眾人驚呼連連，顏博文強調，非常敬佩齊柏林將我們生長所在地台灣，視覺觀感從2維環境拉到3維空間（空拍），讓更多企業及民眾關注周遭環境生態。

本屆總獎金超過40萬，徵件分為自然映像、人文紀實及影像故事等3項主題，大自然映像、人文紀實每類最多投稿10件作品，而影像故事同一地點須提交3至5張張不同時間作品，最多投稿5組，至於上屆「地景紀實」升級為「影像故事」，歡迎攝影愛好者記錄地景變遷時間縮影。

徵件活動將於8月11日截止，10月1日舉辦頒獎典禮後，展開全台靜思堂、淡水齊空間及全台大專院校展巡迴展出。

齊廷洹表示，父親早在2013年「看見台灣」上映時就跟上人（證嚴法師）結緣，當時上人對父親說，認識台灣這塊地並引發行動去保護，建議大家去看電影，「光是這一句話，就讓我父親覺得很感動」。

齊柏林基金會董事齊廷洹（圖），歡迎民眾踴躍參與第二屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」。（記者黃旭磊攝）

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