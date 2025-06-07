「花樹銀行」皇蛾幼蟲棲身瀕危植物「琉球暗羅」 學界研判台灣首例

彰化大村花樹銀行，近日驚見皇蛾幼蟲，棲身於瀕危植物「琉球暗羅」植株上。（花樹銀行提供）

2025/06/07 17:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大村鄉「花樹銀行」復育區，近日驚見5隻碩大的皇蛾幼蟲，棲身於一棵5公尺高的瀕危植物「琉球暗羅」植株上，學界研判，應是台灣首次正式記錄皇蛾選擇琉球暗羅為寄主植物的案例。花樹銀行創辦人郭俊銀表示，這是罕見的昆蟲與極危植物共生紀錄，絕對是台灣生態保育的重要里程碑。

皇蛾是全球體型最大的蛾類之一，曾廣泛分布於台灣中低海拔地區，近年因環境破壞數量銳減，而琉球暗羅更是野外紀錄稀少的國家極危物種，在《2017台灣維管束植物紅皮書》中列為「極危（CR）」等級，僅分布於蘭嶼與琉球。

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郭俊銀表示，7年前與屏東保種中心及信義房屋「社區一家」合作，在園區復育3株琉球暗羅，從僅30公分的小苗，成功養成枝繁葉茂的壯樹，其中一株更高達2層樓，適應良好，近期巡園時他意外發現，有固定食性的皇蛾，竟選擇琉球暗羅作為寄主，成功產卵、孵化，成長至終齡幼蟲等完整生命週期。

「這不是我們讓生物回來，是自然覺得這裡可以信任了」。郭俊銀說，園區復育工作不在於單一物種，而是打造完整的生態鏈，其實皇蛾幼蟲存活率只有3%，這棵琉球暗羅就至少發現5隻幼蟲，可見提供良好的保護，「我們只是種下了一棵對的樹，生命就回來了」。他也說，此次復育成果，正是花樹銀行投入ESG永續行動的具體展現。

ESG專案主持人沈淑惠博士表示，皇蛾這樣的大型昆蟲，對棲地與植物的選擇極為敏感，能夠主動選擇琉球暗羅，不單只是植物成功復育，也代表皇蛾食性選擇的新可能，象徵花樹銀行復育成果已逐漸成為原生昆蟲可依賴的生態庇護所，她強調，「這不是偶然，是一種生態的選擇與信任」，若沒有提供正確的樹種與友善環境，皇蛾不會留下後代。

郭俊銀說，將持續觀察記錄這項發現，並透過FB平台分享，未來也希望與植物、昆蟲學者攜手深入研究，共同守護珍貴的台灣原生生物。他也呼籲企業與地方政府，攜手投入ESG與生態保育行列，讓更多「看不見的生態努力」變成「看得見的生命成果」。

花樹銀行創辦人郭俊銀表示，皇蛾有固定食性，選擇琉球暗羅作為寄主，成功產卵孵化至終齡幼蟲，是台灣生態保育的重要里程碑。（花樹銀行提供）

花樹銀行創辦人郭俊銀表示，皇蛾幼蟲只有3％存活率，這棵高大的琉球暗羅就有5隻，成為絕佳的保護環境。（花樹銀行提供）

郭俊銀表示，7年前在園區復育琉球暗羅，其中一株已長成2層樓高，適應良好。（花樹銀行提供）

皇蛾是世界最大的蛾類，展翅可達25至30公分，近年在八卦山常見其影蹤。（花樹銀行提供）

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