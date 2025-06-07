南投武德市集開鑼 18場活動持續至9/28

南投武德市集，匯集手作商品等攤位展售。（南投縣政府提供）

2025/06/07 17:08

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府文化局主辦的2025「武德市集」，今（7日）在南投縣文化園區開幕，週週主題不同的18場市集活動，持續至9月28日，邀請大家一起來南投逛市集、享美食，並走進歷史場景，感受不一樣的文化魅力！

位於南投縣文化園區的武德殿，建於日治時期昭和12年（西元1937年），為當時警察練習柔道與劍道的場所，是南投縣歷史建築，也是重要的歷史地標。為推動文化資產再利用，活化歷史空間，縣府文化局舉辦「武德市集」，共規劃復古懷舊、蔬食無肉、山城藝術、浪漫七夕、在地工藝、美食野餐等18場不同主題的市集活動。

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縣府文化局長林榮森表示，武德市集週週主題不同，且各個展售攤位均充滿巧思創意，匯集文創職人、美食選品、手作商品及綠色生活品牌，打造文化與生活的慢活市集，也讓市集變成與歷史共舞的文化派對，民眾來到市集可以聽音樂、看表演、吃美食，還可欣賞各項展覽，每場次並限量發送150張折價券，是今夏最具文化氣息的假日休閒活動。

此外，已舉辦多年的南投市意麵觀光嘉年華，今天也在南投縣農工商會展中心登場，2000碗意麵免費品嘗，吸引大批民眾參加，縣長許淑華與南投市長張嘉哲、市代會主席張惠卿、縣議員張秀枝、張婉慈，並於會場大秀「摵」意麵及嘗試製作酸甜創意涼意麵，宣傳南投意麵的好滋味。

今年活動並強調落實環保永續觀念，除了發送本土植栽、兌換廢電池，還提供免費環保碗筷租借服務，減少使用一次性餐具，讓大家一起以行動愛護家鄉的生態與環境。

南投武德市集7日開鑼。（南投縣政府提供）

南投縣長許淑華（左4）等人，7日在南投市意麵觀光嘉年華活動「摵」意麵，為活動宣傳。（南投縣政府提供）

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