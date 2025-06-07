主場在最南的大鵬灣國家風景區 2025台灣仲夏節揭幕

台灣仲夏節今天登場。（記者陳彥廷攝）

2025/06/07 17:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣夏季旅遊魅力無法擋，交通部觀光署今天為夏日最受歡迎的全國性活動「2025台灣仲夏節」舉辦揭幕儀式，今年主場在屏東的大鵬灣國家風景區，觀光署主任秘書方正光指出，今年仲夏節串聯13個國家風景區管理處及332家業者合作，全台同步推出「旅遊護照數位集章活動」、「冰品巡迴車」與「鐵道旅遊節」，從最熱的6月一路精彩到9月，邀請大家走出戶外「上山消暑、下海清涼」，清涼一夏！

今年主場選在所有國家風景區位置最南的「大鵬灣國家風景區」，以「仲夏來了in大鵬灣」為主題登場，開幕儀式上，先由美吾華集團的董事長李成家所捐贈20組的「鮪鮪大吉」藝術雕塑作品，預祝今年台灣仲夏節順利成功，為台灣旅遊、美食市場開闢一片新願景，會後眾人再上船觀賞「水上鋼鐵人」表演，直呼精彩。

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方正光表示，「台灣仲夏節」自2013年以「夏至235」啟動，已是台灣夏季旗艦活動。今年以「北回之巔x微笑南灣」為整體意象，整合「夏至235」、「來呷茶咖冰」、「台灣美食展」及「鐵道旅遊趣」等4大主軸，從玉山主峰至大鵬灣濱海，深度體驗台灣多樣而豐富的夏日風情，結合騎單車、搭帆船、獨木舟跨海挑戰，打造今夏最Chill的海灣盛典水上遊憩、冰品品嘗與鐵道旅遊等主題，詳情可至活動官網查詢。

大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）指出，開幕活動連兩天舉辦，現場所設的3大主題市集為「台灣美食市集」匯聚全台特色料理與飲品，讓民眾可以品嚐在地風味；「來呷茶咖冰市集」主打茶飲、咖啡與特色冰品，更可感受台灣仲夏的涼爽滋味；「旅遊趣市集」邀集屏東觀光圈與景點旅遊業者，推廣特色遊程與體驗。

鵬管處強調，市集現場提供環保餐具租借服務並鼓勵民眾自帶餐具，可以享有市集優惠活動方案。現場還規劃了消費滿額集點活動，集滿6點可以兌換13個管理處特色茶包禮盒，集滿10點兌換特色咖啡禮盒，品味不同風情的咖啡香。同時還有首次出動的「讓你235」冰品巡迴車，承載著13個管理處的特色冰品，當日消費茶咖冰攤位滿百集滿3點可以獲得喔熊可可冰1份，數量有限，贈完為止，讓遊客從視覺、味覺、觸覺、聽覺與行動參與五感全面感受夏季旅遊魅力。

鵬管處指出，日本設計大師福田繁雄曾為東港設計黑鮪魚藝術雕塑，後來出身東港且事業有成的李成家獲得授權後，特地複製1座來到大鵬灣，後續再捐贈獎盃型式的「鮪鮪大吉」，盼透過黑鮪「迴游」含意串起全台觀光資源。

台灣仲夏節今天在大鵬灣登場，水上鋼鐵人也助陣表演。（記者陳彥廷攝）

台灣仲夏節歷史上首度出動「冰品巡迴車」，當日消費茶咖冰攤位滿百集滿3點可以獲得喔熊可可冰1份。（記者陳彥廷攝）

台灣仲夏節歷史上首度出動「冰品巡迴車」，當日消費茶咖冰攤位滿百集滿3點可以獲得喔熊可可冰1份。（記者陳彥廷攝）

「鮪鮪大吉」獎盃相當吸睛。（記者陳彥廷攝）

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