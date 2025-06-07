在地製造！台南「府城鞋」品牌亮相 首波推出逾60款鞋型

台南市皮革製品商業同業公會舉辦「府城鞋品牌發表會」宣示品牌正式啟動。（記者王姝琇攝）

2025/06/07 17:12

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市皮革製品商業同業公會攜手在地製鞋業者打造集體品牌識別系統，「府城鞋」LOGO今日亮相，首波有11家業者加入、共推出超過60款鞋型，於台南5家鞋業實體門市暨網站展售，為傳統產業轉型注入新契機。

副市長趙卿惠表示，這個品牌的誕生象徵產業轉型大事記，首波推出11家業者，共60多款包括休閒鞋、仕女鞋、皮鞋等鞋型，都掛上「府城鞋」品牌保證；過去安南區有許多製鞋業者，遇到時代變遷、人力成本等挑戰，若沒有自己的品牌很難經營，「府城鞋」的誕生代表我們「台南隊」再添新血，集合各家業者的努力，帶領在地製造成為台灣隊，打出國際。

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台南市皮革製品商業同業公會今天舉辦「府城鞋品牌發表會」宣示品牌正式啟動、展現推動成果。活動由金宇園掌中劇團演出原創劇目《仙杜瑞拉找鞋記－府城鞋的傳奇》，以掌中戲形式詮釋台南製鞋工藝的傳承與創新，獲得掌聲不斷。立委陳亭妃現場換上印有「府城鞋」品牌的休閒鞋，帆布鞋面搭配真皮革拼接設計而成，體驗在地製造兼具時尚設計與舒適感。

公會理事長楊文雄表示，在經濟部中小及新創企業署的支持下，推出代表本土製造、結合時尚設計與手工溫度的「府城鞋」品牌；感謝政府值此產業轉型重要時刻挹注資源，給予業者極大鼓勵，盼未來「府城鞋」能比台南牛肉湯更驕傲的存在。

楊文雄介紹，「府城鞋」品牌標誌描繪出如同腳印與皮革弧線的線條，代表著支撐、包覆與行動的自由，這不只是設計語言，更是一份對生命韌性與年輕活力的信念。

楊文雄說，透過集體品牌打造與通路策略合作，「府城鞋」不僅為在地業者打開銷售通路，也促進產業共同發聲、共享品牌。除台南5家實體門市，鞋全家福也在其線上購物網站設立「府城鞋」專區，同步展售產品，擴大品牌觸及面向全國消費者。後續將持續推動品牌行銷與通路深化，提升品牌可見度與市場競爭力，體現產業升級與區域平衡發展的政策目標。

印有「府城鞋」品牌的休閒鞋，帆布鞋面搭配真皮革拼接設計而成，展現在地製造兼具時尚與舒適感。（記者王姝琇攝）

「府城鞋」LOGO今日亮相，首波有11家業者加入、共推出超過60款鞋型。（記者王姝琇攝）

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