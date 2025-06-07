成大畢典逾6000人出校園 瓦帝尼王子常謙于也完成博士學位

史瓦帝尼王子常謙于（中）完成成大博士學位，父親史瓦帝尼親王Prince Mphiwa Dlamini（右）在大使蒙西比（左2）陪同下出席畢業典禮。（成大提供）

2025/06/07 16:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學今（7）日於光復校區中正堂舉行畢業典禮，在「成曦」為主軸的勉勵下，歡送逾6000位畢業生步出校園，踏上人生新旅程。其中邦交國史瓦帝尼王子常謙于也完成博士學位，另有半導體高階領域培才學生，畢業前即已接獲企業錄取通知。

邦交國史瓦帝尼王國王子常謙于（Sewele Mphumelelo Dlamini），2019年自成大自然災害減災及管理國際碩士學位學程畢業，今年取得水利及海洋工程學系博士學位，父親史瓦帝尼親王Prince Mphiwa Dlamini（姆菲瓦·德拉米尼）在大使蒙西比陪同下出席。國外與會貴賓還有貝里斯大使館大使碧坎蒂、巴拉圭大使館公使代辦羅艾黎、聖露西亞大使館大使特助徐玉玫等共同見證成大畢典光耀。

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成大114級畢業生人數6218人，學士班2650人，碩士班3345人，博士班223人。其中，境外畢業生人數約507人。專為培育高階半導體專業人才的「智慧半導體及永續製造學院」，今年有70名碩班畢業生，包括3名印度籍、1名印尼籍，其中近半數學生畢業前即已接獲企業錄取通知。

有些畢業生親友團製作畢業快樂布條祝賀，還刻意印上畢業生帥氣照片。帥氣主角品志開心說，去年女友畢業時，自己做了一個布條祝賀，沒想到在自己畢業典禮上，女朋友也費心製作這樣的賀禮，很開心。

部分外籍學生在畢業袍外，披掛上中華民國國旗圖案的彩帶，也有人帶來母國國旗拍照，興奮心情溢於言表。

巴拉圭外籍生雷翊旻完成能源工程國際學位，她表示，台南是很棒的地方，最喜愛的美食是牛肉麵，很開心在成大度過4年的快樂學習日子，將再充實語文能力，未來有機會先在台灣工作往能源相關領域發展。

成大校長沈孟儒以「窮理致知，科學濟世」勉勵畢業生們，「成大的精神從不是競爭的勝利者，而是共好的實踐者」，成為別人生命中的貴人，是一種境界，也是一種力量。

史瓦帝尼外籍畢業生George（左3），好友們特別穿著傳統服飾陪伴畢業。（記者洪瑞琴攝）

巴拉圭外籍畢業生雷翊旻（右）披掛中華民國國旗圖案彩帶，在好友陪伴下參加成大畢典。（記者洪瑞琴攝）

校門口「國立成功大學」招牌，成為畢業生與家長們排隊等合照熱門景點。（記者洪瑞琴攝）

畢業生親友製作紅布條表達祝賀與欣喜。（成大提供）

成大校長沈孟儒勉勵畢業生，窮理致知科學濟世。（成大提供）

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