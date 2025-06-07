川普禁哈佛外籍新生入美 台大提「訪問生專案」搶人才

台灣大學今召開校務會議，校長陳文章在會中說明，台大推動「訪問生專案及可能銜接方案」。（記者林曉雲攝）

2025/06/07 16:37

〔記者林曉雲／台北報導〕美國總統川普禁止哈佛大學外籍新生進入美國，國立台灣大學校長陳文章今（7）日在校務會議中說明，台大推動「訪問生專案及可能銜接方案」，不是特別針對哈佛大學，而是為了延攬優秀人才，但也表示有接獲台大錄取哈佛大學的學生尋求協助，台大願意提供訪問生方案，協助這類臨時突發事件。

美國總統川普4日以保護國家安全為由，宣布暫停尋求在哈佛大學就讀或參與交換計畫的外籍新生入境6個月，並考慮撤銷該校現有外國學生的簽證；川普此舉形同挑戰法官日前延長哈佛被禁止招收外籍生的臨時禁令，哈佛校方直指新令是非法報復，並誓言保護外籍生。

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陳文章說明「NTU訪問生專案及可能銜接方案」，開放已獲得美國各大學入學許可或正在就讀的學生，以「訪問學生」的身分在台大註冊，在學期結束之後，可以獲得台大正式學分，因訪問生是短期方案，學校要安排師資和上課空間，因此會收費，包括申請費1.5萬元、計畫費4萬元及等同外籍生的學雜費，但如果後續變成台大學生，就能申請獎學金，申請時間為6月16日到8月15日，預計在7月和8月分梯次放榜。

陳文章強調，台大的基本立場是要收進最好的學生，無論國內外都要延攬優秀人才，台大每年也會編列一定經費配合教育部「百大系所延攬人才方案」，用於導師、研究人員或學生的延攬，不是針對特定學校，而是整體學術競爭力的佈局，另因美國突發狀況，台大訪問生方案也是對全球優秀人才的緊急支援機制，如果有學生因此無法在美國完成學業，可以透過「訪問生專案」協助他們短期留學台大，以利銜接課程。

陳文章表示，教育部目前有提出200億元延攬人才的預算，尚未完成立法程序，其中也包含用於提升大學國際競爭力與人才流動的預算，台大將配合推動並與政府政策連動。

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