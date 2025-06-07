亞洲唯一3大豬病非疫國感恩活動 卓揆表揚有功人士

農業部今天舉行「防疫成功，豬事大吉」感恩活動。（記者羅欣貞攝）

2025/06/07 17:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣成為亞洲唯一3大豬病非疫國，行政院長卓榮泰今天（7日）下午出席在屏東縣長治鄉高雄區農改場舉行的「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，頒獎表揚22縣市的動物防疫有功人士，表彰他們在防疫前線的無私奉獻。

台灣5月底在世界動物衛生組織（WOAH）年會中，正式獲認定為「豬瘟非疫國」，代表台灣繼口蹄疫與非洲豬瘟後，3大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標的非疫區國家，不僅是防檢疫戰略的重要成果，更為台灣豬肉及相關產品進軍國際市場鋪路，大幅提升畜牧產業外銷信譽與全球競爭力。

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農業部為感謝各界的支持與付出，今天（7日）下午在位於屏東縣的高雄區農業改良場舉辦「除疫成功，豬事大吉」感恩活動，行政院長卓榮泰親臨現場與農業部長陳駿季、次長杜文珍（首席獸醫官）、動植物防疫檢疫署長徐榮彬、中央各單位、產業代表、學者專家及第一線動物防疫人員等，一同見證劃時代的成就。

活動現場首映《豬瘟非疫國一除疫成功》紀錄片，回顧產官學研攜手走過的艱辛歷程，行政院長卓榮泰並頒發獎座給全台22縣市的動物防疫代表，表彰他們在防疫前線的無私奉獻。

農業部次長杜文珍並將5月29日代表至巴黎於第92屆世界動物衛生組織（WOAH）年會的領證轉呈卓揆。儀式最後由卓揆、農業部長陳駿季、屏東縣長周春米等人共同拉動象徵產業重生的「啟航手把」，宣告台灣養豬產業正式邁入全新紀元。

卓榮泰表示，除疫成功，守成不易，未來的工作更是漫長與艱鉅，不容許有一絲絲的疏忽、破口與冒險，還是要在政府的政策底下，拜託所有的農民朋友，大家再一起攜手合作，過去的合作不代表以後永遠免疫，一定要再更攜手合作，將這個非常難以成功的例子，繼續往前推，除疫成功，守成不易，但只要我們有堅強的意志，政府永遠跟豬農朋友站在一起，豬隻是國人活力體力營養來源，政府是所有豬農朋友們最佳後盾。

行政院長卓榮泰頒獎表揚屏東縣動物防疫所所長李永文（右）等22縣市防疫有功人員。（記者羅欣貞攝）

台灣成為亞洲唯一三大豬病非疫區，農業部次長、台灣首席獸醫官杜文珍（右）轉呈證書予行政院長卓榮泰（左），全場響起如雷掌聲。（記者羅欣貞攝）

儀式最後由卓揆、農業部長陳駿季、屏東縣長周春米等人共同拉動象徵產業重生的「啟航手把」。（記者羅欣貞攝）

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