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    暑假限定！嘉義縣親子鐵道旅遊 蒸汽火車+栩悅、福森號暢遊阿里山

    嘉義縣長翁章梁（後排右一）今與小朋友迎接SL-31號國寶級蒸汽火車進站。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（後排右一）今與小朋友迎接SL-31號國寶級蒸汽火車進站。（記者王善嬿攝）

    2025/06/07 17:00

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣政府推出「嘉義親子鐵道旅遊」，請出林鐵國寶級百年蒸汽火車SL-31，搭配阿里山林鐵「福森號」、「栩悅號」及檜木列車車廂，規劃2日、3日、4日付費遊程「森呼吸 嘉時光」，7到8月共開行14趟次，讓大小朋友暢遊阿里山國家森林遊樂區、林鐵沿線景點，留下難忘暑假回憶。

    「嘉義親子鐵道旅遊」今天在阿里山車站舉行宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁等人為活動揭幕，象徵「親子鐵道旅遊」正式啟航。

    翁章梁說，7月暑假將開始，林鐵的阿里山號紅色小火車，是旅客最熟悉的火車，要搭有蒸汽火車頭火車，常要等特定節慶或櫻花、賞楓季，今年暑假，縣府文觀局與林鐵處、雄獅旅遊合作，推出暑假限定的蒸汽火車頭體驗行程，遊程設計2、3、4日遊，包含阿里山、沼平與祝山等經典車站搭乘體驗，多元親子活動，今天起在雄獅旅遊網頁開賣，前1000名報名成功者加贈紀念品。

    此外，縣府設計有趣的小小鐵道迷電子集章活動，串聯沿線17個車站，家長帶著小朋友，可用慢遊嘉義LINE參加活動，完成3處電子集章，可獲得限量版「小小鐵道迷」電子證書，前1000名有限量的紙本證書留念；縣府另與阿里山生態旅遊協會合作，推出十字路車站親子在地導覽，6月9日起開放線上報名，從在地人視角，認識鐵道文化、山城風情，報名網址：https://reurl.cc/xNMk01

    嘉義縣政府攜手阿里山林鐵及文化資產管理處、雄獅旅遊，讓親子體驗國寶級蒸汽火車頭SL-31的鐵道魅力。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣政府攜手阿里山林鐵及文化資產管理處、雄獅旅遊，讓親子體驗國寶級蒸汽火車頭SL-31的鐵道魅力。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣政府推出暑假限定「親子鐵道旅遊」，有住宿鐵道遊程、車站走讀巡禮等活動。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣政府推出暑假限定「親子鐵道旅遊」，有住宿鐵道遊程、車站走讀巡禮等活動。（記者王善嬿攝）

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