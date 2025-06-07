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    首頁　>　生活

    愛河水上活動民眾亂丟垃圾遭勸阻 竟飆罵「你們就是小氣」！

    民眾擅自將吃過早餐垃圾留在教練休息區，經善意提醒後，民眾竟大吼「你們怎麼這麼小氣」、「你們幫我丟一下嘛」、「你們就是這麼小氣」等難聽字眼。（記者李惠洲攝）

    民眾擅自將吃過早餐垃圾留在教練休息區，經善意提醒後，民眾竟大吼「你們怎麼這麼小氣」、「你們幫我丟一下嘛」、「你們就是這麼小氣」等難聽字眼。（記者李惠洲攝）

    2025/06/07 16:43

    〔記者李惠洲／高雄報導〕港都愛河獨木舟SUP水域體驗營今（7日）舉行水上活動，一名家屬進入教練休息區吃起早餐，隨後將垃圾留在現場，水中協會幹部提醒垃圾記得帶走，民眾卻逕自丟入教練休息區，幹部再度提醒這裡沒垃圾桶，這位民眾竟當場大吼「你們怎麼這麼小氣」、「你們幫我丟一下嘛」！

    之後水中協會幹部再度解釋，我們主要是維護你們水域安全，沒有必要服務幫你丟垃圾，民眾開始跳針質問你是哪個協會？什麼名字、怎麼這麼小氣！就是你們最小氣，之後這位亂丟垃圾民眾一路碎念離開，將垃圾自行帶走拿去公共廁所丟棄。

    高雄市水中運動協會林總幹事表示，這是他們舉辦活動第一次發生，林總幹事說我們的工作就是來戒護民眾的水中安全，帶給你們美好的體驗與回憶，怎麼會有人把自己延伸的問題加註在協會上面，自己的垃圾自己帶回去就沒事了，而且現場很多小朋友，我們要做小朋友的榜樣，因為你個人的情緒，當場對幹部惡言相向、臉色難看，請問這樣的行為，是對主辦單位應有的基本尊重嗎？

    最後主辦單位表示，本次活動完全免費，我們沒有收取任何報名費、場地費、清潔費。不僅準備了器材、安排教練教學，甚至連礦泉水、防曬網這些小細節，都由協會自掏腰包，只希望大家能夠有個更好的參與體驗。

    參加活動是一種學習與體驗，也是一種互相尊重的表現。尤其在有孩子在場的場合，大人的一言一行，都是孩子們在模仿的榜樣。

    由高雄市水中運動協會所舉行的港都愛河獨木舟SUP水域體驗營，每年都吸引許多家長帶著小朋友一同來體驗。（記者李惠洲攝）

    由高雄市水中運動協會所舉行的港都愛河獨木舟SUP水域體驗營，每年都吸引許多家長帶著小朋友一同來體驗。（記者李惠洲攝）

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