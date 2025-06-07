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    澎湖成功豬舍咖啡辦親子活動 童言笑語披薩香

    澎湖縣家庭教育中心親子同樂活動，在成功豬舍咖啡舉行。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣家庭教育中心親子同樂活動，在成功豬舍咖啡舉行。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/07 16:16

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣家庭教育中心規劃「親子一起動起來！GO！GO！GO！健康快樂每一天」活動，今（7）日在成功豬舍咖啡登場，吸引11個家庭31人共襄盛舉。成功國小畢業的澎湖縣政府教育處長林長安，也到場與親子同樂。

    活動開場由社區大學的曼陀林演出悠揚展開，現場氣氛溫馨愉快，隨後登場的「親子一起fmn輕鬆」，主持人小美美故事達人與孩子共舞，隨後CRC達人呂啟民主任「兒童權利公約大聲說」讓孩子勇敢說出自己的想法，也讓家長重新思考在數位時代中如何傾聽與陪伴，及兒童權利公約「禁止歧視原則、兒童的生存及發展權、兒童最佳利益為優先考量、兒童有表達意見的權利」一般原則的重要性，強化我國兒少權益保障，並與國際接軌。

    壓軸的「親子氣球樂翻天」由氣球魔術師光光鼠叔賣力演出，活動更是歡笑聲不斷，現場親子動起來、玩起來，透過遊戲重新找回真實互動的美好，節目的尾聲「為愛歡呼~彩泡飛舞.幸福洋溢」大合照結束，並在餐桌上的親職教育~手作PIZZA親子歡樂時光結束活動。

    教育處表示，家庭環境在兒童的發展上扮演重要的角色，父母與孩子的互動、管教方式，無形之中奠基孩子的行為取向，愛~是家的一切，父母須不時地想著對孩子的愛及其初衷，讓愛成一種習慣、一種態度；教養的路上父母齊心是最給力，讓愛升溫，讓孩子們健康快樂地成長。

    享受音樂、親子同樂笑聲之餘，還有現烤美味披薩可以享用。（記者劉禹慶攝）

    享受音樂、親子同樂笑聲之餘，還有現烤美味披薩可以享用。（記者劉禹慶攝）

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