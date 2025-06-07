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    學習歷程爭議遭4校取消錄取資格 台大校長籲給高中生空間反省

    一名高中生學習歷程不實案，台大校長 陳文章今日受訪表示，人都會犯錯、鼓勵這名學生可以考分科測驗。（記者林曉雲攝）

    一名高中生學習歷程不實案，台大校長 陳文章今日受訪表示，人都會犯錯、鼓勵這名學生可以考分科測驗。（記者林曉雲攝）

    2025/06/07 16:04

    〔記者林曉雲／台北報導〕一名私立高中生因學習歷程不實而被陽明交大、台北醫大、中山醫大及中國醫大取消醫學系錄取資格，也引發國教行動聯盟要求廢止學習歷程制度。國立台灣大學校長陳文章今（7）日回應媒體訪問時，說了3次「學習歷程具有參考的價值」，但招聯會可以討論參採的比率，應該給學系更大的自主彈性空間。

    而對於這名高中生，陳文章說，沒有人是完人，每個人都有犯錯的時候，這名學生已受到教訓和很大的打擊，鼓勵這名學生不要放棄，可以考分科測驗，他如果依規定考上台大，台大也歡迎。

    台大今日召開校務會議，陳文章會後受訪表示，他擔任大學招聯會召集人，個人覺得每個系所要找自己適合的學生，有不同的考量，除了學測成績之外，還有面談及筆試，每個系要招怎樣的學生有其考量，學習歷程也是一部分的考量，制度上不要訂那麼死，應該給招生的學系一點彈性，可自主考量參採的比率，讓各個學系都可以有一些自主性。

    陳文章說，在沒有學習歷程之前，工學院和電資學院在學測之後就是校內筆試，但管理學院很看重跟考生的面談，每個學系有不同的考量，要給學系彈性。

    陳文章也表示，這次發生不真實的事件，學校應就怎樣讓學習歷程更能呈現學生真正的部分精進，面試時也可以問學生整個的學習過程，口試委員要花點心思提問等，以前聯考制度是一試定終身，現在還有參考學生在高中3年的表現，學習歷程有參考的價值，但應該要有佐證附上證明。

    陳文章表示，忠實呈現學習歷程很重要，但每個人都有可能跌倒，這次事件讓這位學生的申請資格遭到撤銷，相信他本人與家長都難過與不安，學習的路還很長，錯誤不代表結束，學測74級分也很高，他可以參加接下來的大學分科考試，考試入學還有機會，希望他振作起來，重新再出發，社會各界也可以給他一點空間。

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