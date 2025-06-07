新北國中教甄分數疑遭改 議員張維倩要求重新讀卡

張維倩說，教育局既然已出這麼多包，應重新檢視分數，將筆試答案卡全數重讀，分數一次公布，讓大家知道分數如何計算。（記者黃子暘攝）

2025/06/07 16:47

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市國民中學114學年度教師聯合甄選發生分數爭議，教育局今（7）日上午表示為系統顯示加分項目異常，系統已更正並已辦理增額錄取，市議員張維倩下午舉行記者會進一步指控，2名陳情的國文科代理教師自5月27日多次查詢，分明發現連筆試成績也不斷被修低，且總分數字也都不對，要求筆試讀卡全部重讀以昭公信。

張維倩指出，考生A在5月27日、6月4日查詢時，筆試成績皆為82分，但到了6月5日晚上8點，分數變成79分，加分項目部分，A初試報名時，系統年資加分是2分、本土語及台灣手語認證加分1分，共加3分，從5月27日至6月5日晚上8點加分均顯示3分，6月5日晚上10點再次查詢時，竟然只剩下1分，總分從最初查詢的85分變成最終80分。

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張維倩表示，考生B在5月27日查詢公告成績是86.5分、6月4日查詢竟變成85.5分；國文科複試在6月4日公布最低錄取標準是84.75分，B在6月5日早上成功報名複試，豈料當晚公布最新成績，B的查詢分數變成84.5分，低於錄取標準，複試報名從成功變失敗。

「教育局捅出的簍子何只是加分項有異？筆試明明一直被改，數學有問題？」張維倩批評，國文科錄取門檻是84.75，2位陳情人原成績分明都可進入複試，教育局因系統異常緊急辦理增額錄取，2名陳情人也未在增額名單中，教甄攸關教育師資，豈是教育局一句系統異常就可推脫？陳情人今日參加台北市教甄無法到場，希望藉由事件曝光維護教甄考生權益。

張維倩說，教育局既然已出這麼多包，應重新檢視分數，將筆試答案卡全數重讀，分數一次公布，讓大家知道分數如何計算。

教育局回應，筆試答卷由讀卡機統一讀取，並未有人為更動情形，這次系統異常僅限加分項目，教育局已完成全面重新覆核，並辦理增額錄取，筆試成績也未曾改動，部分考生查詢畫面所見成績變動為系統加分項目異常，且錯誤將加分項目併入筆試成績欄位所致，實際成績與錄取標準皆依簡章規定計算，且已於6日完成系統修正與公告；議員反映考生成功報名複試後又未錄取複試一事，經查為系統異常誤將不符資格的加分項目納入總分計算導致系統誤判考生成績達標準，對此造成混淆與不便，教育局深感歉意，後續將強化系統核驗與資訊同步機制。

對於考生A案例，教育局說明，當事人代理年資僅2年未達加分標準，本土語可加分1分，筆試成績實際為79分，總成績80分；因系統誤計入加分項目3分，導致5月27日、6月4日查詢錯誤加分項目3分併入實際筆試成績79分後顯示為82分，系統修正後排除錯誤加分，筆試成績維持考生實際得分79分，本土語加分1分，總成績80分。

至於考生B案例，教育局表示，當是人代理年資同校滿3年、偏鄉及一般地區服務總計可加4分，筆試成績為80.5分，總成績84.5分；因系統重複採計代理年資及一般/偏鄉地區，錯誤計分共6分，5月27日查詢錯誤加分項目6分併入實際筆試成績80.5分後，顯示為86.5分，系統修正錯誤加分項目，筆試成績維持考生實際得分80.5分，代理年資總加分4分，總成績84.5分。

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