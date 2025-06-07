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    宜蘭某國小教師傳不當管教 家長陳情教育部

    宜蘭溪北某國小教師傳不當管教，家長陳情教育部，縣府教育處證實並說明全案已經在調查中。（記者王峻祺攝）

    宜蘭溪北某國小教師傳不當管教，家長陳情教育部，縣府教育處證實並說明全案已經在調查中。（記者王峻祺攝）

    2025/06/07 16:25

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭溪北某國小教師傳出疑有不當管教，家長不滿直接陳情教育部，宜蘭縣政府教育處今天證實，尚未收到教育部正式函文，但國民及學前教育署已先聯繫告知，經了解校方於5月29日進行校安通報，目前全案尚在調查釐清。

    宜蘭傳出有1名國小5年級男教師疑似情緒失控，在5月27日下午上課時，拿木板打4名學生，其中1人想去健康中心卻被阻止，導致家長氣炸，該師也被指控不只用木板體罰，還曾用水管、木棒進行不當管教。

    陳情內容還包括該師甚至有丟椅子發洩情緒狀況，學生也被威脅不能說出來，更出現過欲摸男學生下體的恐嚇動作，教育部獲報後，立即請縣府教育處查處並說明。

    縣府教育處表示，校方接獲疑有教師不當管教事件後，已於5月29日進行校安通報，同時召開個案輔導會議，並加強校內教師課堂規則宣導，初步了解全案為偶發事件，並已啟動調查，相關程序持續進行中。

    縣府教育處指出，因涉及教師對學生疑似不當管教，教育處已要求學校依法查處、勿枉勿縱，為維護學生受教權益，應積極宣導正向管教，後續調查結果出爐，將會進到教師成績考核委員會及教評會，同時回函教育部。

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