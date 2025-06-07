龍潭停車難 桃市交局擬找校園操場蓋300車位地下停車場

為解決龍潭市區停車問題，交通局擬在龍潭國小、龍潭高中蓋地下停車場。（張肇良提供）

2025/06/07 15:41

〔記者謝武雄／桃園報導〕龍潭區舊城區停車位經常一位難求，交通局研擬在龍潭國小、龍潭高中操場興建超過3百車位的地下停車場；市議員張肇良質詢時呼籲加速推動，以解決龍潭市區難停車的問題，交通局長張新福則表示，全案正進行可行性研究，報告預計月底出爐，由於所需經費約10億元，目前爭取中央補助。

交通局長張新福表示，目前有兩個方案討論中，其中是用兩校的操場興建地下1層停車場，或是僅用龍潭國小操場興建地下2層停車場，目標是希望超過300格車位。另外也考慮施工期間可能2、3年學生使用操場權利受影響，目前不管進行何種方案，最多同時對1操場施工，讓學生能到另一校操場活動。

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張新福補充，老城區附近沒有公有地可以蓋停車場，才會用到學校空間，費用估計約10億元，月底將會完成可行性評估，屆時會向市長張善政報告，並與地方、民代簡報，取得共識後再定案，由於經費過高，希望向中央爭取補助。

張肇良也提到，目前最大困擾是停車場應設立靠近大池、龍元宮2處出入口，其中東龍路側靠近龍元宮，市府傾向拆除現有老舊圖書館。至於神龍路側包含學校用地、私有土地，學校部分難度不高，但私人地主都希望市府協議價購土地，也呼籲市府加快土地取得速度。

為解決龍潭市區停車問題，交通局擬在龍潭國小、龍潭高中蓋地下停車場。（張肇良提供）

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