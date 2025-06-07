教育部政次葉丙成涉性平爭議 台大校長陳文章回應了

教育部政次葉丙成涉洩露性平案當事人個資，教育部性平委員會已展開調查，台大校長陳文章今日回應媒體詢問表示，葉丙成是台大電機系教授，借調擔任教育部政次期限是到明（115）年10月，如果葉丙成要回到台大任教，當然沒有問題。 （記者林曉雲攝）

2025/06/07 16:01

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政次葉丙成涉洩露性平案當事人個資，教育部性平委員會已展開調查，國立台灣大學校長陳文章今（7）日回應媒體詢問表示，葉丙成是台大電機系教授，借調擔任教育部政次期限是到明（115）年10月，台大也要等教育部的調查有結果，如果葉丙成要回到台大任教，當然沒有問題。

台大今日召開校務會議，陳文章在會後接受媒體訪問，有媒體詢問葉丙成事件台大的態度。陳文章表示，有關於葉丙成涉洩露性平個資部分，教育部已經在調查，如果有需要學校配合的部分，學校也會配合提供資料。

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至於有媒體報導葉丙成其他事件，陳文章表示，他也是從媒體得知，如果外界有檢舉立案，學校才會來處理。

陳文章表示，葉丙成是台大的一份子，如果他要留在教育部發揮他的能力，當然在借調期間，學校是可以讓他在教育部發揮，如果他要回到學校任教，他是台大的老師，當然也會讓他回到學校任教，沒有問題，葉丙成目前的狀態是借調到明年10月左右，還有一段時間，台大也要等到教育部的調查有結果，至於其他部分是從媒體得知，並不清楚這些事情。

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