逾20年來第一人 茶農王俊傑獲阿里山春季高海拔優良茶競賽雙特等獎

「十三製茶」茶農王俊傑（左八），一舉拿下阿里山春季高海拔優良茶競賽烏龍、金萱組特等獎，農會特別頒發「傑出特等」匾額。（嘉義縣政府提供）

2025/06/07 15:34

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉農會舉辦「阿里山春季高海拔優良茶競賽」，今天上午在阿里山鄉樂野服務區舉辦競賽頒獎暨展售會，其中烏龍組與金萱組特等獎，由十三製茶的茶農王俊傑拿下，成為此競賽舉辦逾20年來第一人。

阿里山鄉農會總幹事安勝豊表示，今年阿里山春茶競賽共566點參賽，較去年459點多了107點，其中青心烏龍組434點、金萱茶組132點參賽。

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安勝豊說，今年3、4月受冷氣團及鋒面影響，氣溫仍冷涼，採茶時間延後，然而茶農展現實力，透過適當的發酵、製茶，讓茶的產量及品質再突破，烏龍組特等獎茶菁條件佳、滋味甘醇濃稠、帶玉蘭花香；金萱組特等獎茶菁條件佳、葉底肥厚、細緻飽滿、具甜果及蔗糖香、鮮爽乾淨，而烏龍組特等獎售價一斤達8萬元，金萱特等獎茶一斤5萬元。

安勝豊說，比賽前，由嘉義縣政府會同農糧署南區分署進行競賽茶葉隨機抽樣藥檢，不符標準者除了喪失比賽資格，所繳交的茶葉將全數沒入銷毀。

此外，配合中央政策，導入QR-Code溯源機制與DNA分子鑑定技術及多重元素分析鑑別產地，若檢測出使用非台灣茶參賽，除了銷毀茶樣，也會取消獲獎資格並公布姓名，以遏止魚目混珠的行為。

嘉義縣長翁章梁說，阿里山茶葉競賽行之有年，今年十三製茶的王俊傑奪下雙特等獎，農會還特別頒發「傑出特等」匾額。

翁章梁說，嘉義縣高山茶聞名國際，歸功於茶葉職人的辛勞及技術，縣府為製茶師傅們出版「解茶：高山茶都職人精神」一書，民眾可到嘉義縣政府農業處網站下載閱覽電子書，多來阿里山品茶看風景。

阿里山鄉農會今舉辦阿里山春季高海拔優良茶競賽頒獎暨展售會，烏龍組特等茶一斤售價達8萬元。（嘉義縣政府提供）

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