半百夫妻攜手唸研究所 子孫見證下一起畢業

胡明芳、高玉娟雖然年過半百，仍攻讀研究所，在子孫見證下開心畢業。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/07 16:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市牙體技術師公會理事長胡明芳，雖已年過半百，但認為人要不斷進修、充實，才能因應新時代的挑戰，與學妹妻子高玉娟攜手跨領域攻讀職安研究所，歷經2年的努力，今天在子孫的見證下一起畢業，三代同堂慶賀，喜氣洋溢。

56歲的胡明芳與54歲的高玉娟是中華醫事科大職業安全衛生研究所應屆生夫妻檔，已經當上阿公、阿嬤的2人，之前在樹人醫專牙技科是學長、學妹，後來進入職場攜手打拚。

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夫婦倆雖然都學以致用，且在專業領域很有成就，有感知識的學習無止境，且認為牙體技術的提升，不能忽略職安衛生對從事人員的重要，決定一起進修。

夫婦倆2年前一起考進中華醫大職業安全衛生研究所攻讀碩士學位，成了同學，如今順利取得文憑，格外開心。

胡明芳強調，從當初報考、入學到畢業，重拾書本很辛苦，但他想告訴年輕人，「有志者事竟成，只要用心，一定能夠圓夢」。

今年中華醫大畢業生有1857人，正副總統賴清德、蕭美琴各以賀電表達祝福；典禮前循例在師長的引領下進行校園巡禮，各系學弟妹沿途揮手歡呼，或獻花送上祝福，校園裡也佈置各式看板、彩球，供大家拍照留念。

賴清德期勉畢業生賡續抱持熱忱，展現堅定有恆毅力，積極應對逆境、挑戰，為豐富多彩的人生新頁昂首闊步。

蕭美琴期盼畢業生以懇切初衷關懷世界、以開放態度學習新知、以機智奮勇肩負責任邁向未來。

校長孫逸民頒發畢業證書，並進行撥穗，他也期勉全體學子，以自信為圓心，以拚搏為半徑，努力畫出精彩人生。

中華醫事科大舉行畢典活動，先展開校園巡禮。（記者吳俊鋒攝）

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