學藝參賽優秀學生 南市表揚1091人

南市表揚學藝參賽優秀學生。（教育局提供）

2025/06/07 15:10

〔記者楊金城／台南報導〕台南市114年度學藝參賽優秀學生表揚大會今天（7日）在麻豆國立曾文農工舉行，表揚去年5月至今年4月間，榮獲國際性及全國性以上各項競賽前三名或特優的台南市公私立高中職、國中小學學生計1091人。

會場各校特別用心規劃隊形設計，搭配創意道具進行合影，展現出獲獎團隊、個人的獨特風采，更讓現場充滿驚喜與讚嘆。

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台南市副市長葉澤山表示，市府注重學子多元展能適性發展，南市教育表現持續亮眼，過去一年可謂全國競賽與評比的常勝軍，台南學子除了學科優良外，在各項學藝及體育類的表現優異，感謝親師生的辛勤付出與努力耕耘。期盼學子們在各項競賽中持續展現實力，為自己締造佳績，也為學校、台南爭光。

今天表揚學生有國小1073人、國中725人、高中職103人，得獎項目涵蓋語文、美術、舞蹈、戲劇、音樂、數理、科學、體育等多元領域。

其中，在113學年度全國學生音樂比賽，南市勇奪51隊特優、75隊優等，在今年3月全國學生舞蹈比賽，南市參賽隊伍全數獲獎，團體組榮獲特優13隊、優等24隊。

第64屆中小學科學展覽會，南市勇奪縣市團體獎全國第三名，建興國中更榮獲學校團體獎國中組全國第一名。

此外，南市學生在日本RoboRAVE國際機器人競賽榮獲28面獎牌，在創意創新運算思維學生黑客松、i-STEAM PowerTech青少年科技創作競賽、智慧城市-AI機器人創意賽暨全國冠軍盃，均有優異成績。

南市表揚學藝參賽優秀學生。（教育局提供）

南市表揚學藝參賽優秀學生，有1091人獲表揚。（教育局提供）

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