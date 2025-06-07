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    基隆捷運二階路線民調多挺走麥金路 童子瑋：指鹿為馬、會空轉20年

    議長童子瑋支持基隆捷運沿用台鐵八堵到市區路廊。（記者盧賢秀攝）

    議長童子瑋支持基隆捷運沿用台鐵八堵到市區路廊。（記者盧賢秀攝）

    2025/06/07 15:04

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運二階，議長童子瑋再開炮，指市府捷運民調資料「令人哭笑不得」，根本是指鹿為馬，他支持「廢鐵換捷」，減少徵收土地、拆屋，只要做好轉乘、公車接駁熬過交通黑暗期，城市才能脫胎重生，否則基隆捷運進入市區會空轉20年。市府表示，市府可行性研究團隊仍持續研擬各種潛在路線方案，以尋求對基隆市負面影響最小、整體效益最大的可行路線。

    基隆捷運路線目前僅到基隆八堵站，第二階段八堵到基隆市區路線尚未定案，市府上個月請民調公司進行電話訪談，有65%的多數民眾支持「捷運走安樂區（麥金路）方案」，27.5%民眾表達「拆臺鐵換捷」。

    議長童子瑋說，他收到關於捷運的民調資料，他看了覺得哭笑不得，根本是指鹿為馬的東西，他支持的「廢鐵換捷」，交通部在2021年已經評估，沿用台鐵現有3.7公里的路段進入市區，採取台鐵原有軌道空間，直接改成為基隆捷運的運輸路廊。

    而且使用台鐵路廊可減少重大「土地徵收」及「環境影響評估」程序，可以加快第二階段的時間，讓基隆港風華再現，吸引重大AI科技等產業進駐投資基隆。只要做好八堵站的轉乘、公車路網的銜接，一起熬過黑暗期，基隆才能真正轉骨重生。

    如果走麥金路方案，要徵收土地、拆遷房子，從八堵到安樂區，要爬山、做高架、隧道，不是一蹴可及，更何況，拆遷房子跟都更是一樣非常困難的事情，難道還要再空轉20年。

    市府表示，台鐵目前為基隆市通勤及觀光旅運的重要大眾運輸工具，「廢鐵換捷方案」，多數市民擔憂施工期間無法搭台鐵，將導致交通壅塞。目前可行性研究團隊仍持續研擬各種潛在路線方案，不限於上述兩案，以尋求對基隆市負面影響最小、整體效益最大的可行路線，也會透過專家學者問卷調查，評估各方案，最終擇定最有利於基隆市城市發展的捷運路線。

    議長童子瑋支持基隆捷運沿用台鐵八堵到市區路廊。（記者盧賢秀攝）

    議長童子瑋支持基隆捷運沿用台鐵八堵到市區路廊。（記者盧賢秀攝）

    基隆捷運第一階段的路線圖。（基隆市政府提供）

    基隆捷運第一階段的路線圖。（基隆市政府提供）

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