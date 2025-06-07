響應世界海洋日 10名環保潛水戰將萡子寮港域撿百餘公斤海底垃圾

10名環保潛水戰將一同下海撿拾百餘公斤海底垃圾。（記者李文德攝）

2025/06/07 14:55

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣海岸線總長約55公里，隨環境保護意識提升，海洋保護議題不容忽視。雲林縣環保局盤整，近年海廢中以漁業廢棄物居冠，其次為玻璃及寶特瓶，因此近年積極淨海、淨灘。今（7）日為響應世界海洋日，環保局舉辦淨海行動，10名環保潛水戰將沿著萡子寮港域撈撿百餘公斤海底垃圾，盼喚起民眾維護海洋觀念。

環保局指出，依據近年調查，2020年拾獲共367.8公斤廢棄物，縣府與認養維護海岸線共16個民間、企業聯手淨灘，淨海，至去年底已拾獲3060公斤海洋廢棄物。其中以漁業廢棄物，如廢棄漁網、漁具及竹木占比最高，其次為玻璃瓶及寶特瓶，主要來自漁業活動及民眾生活遊憩行為。

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環保局秘書沈淑妧指出，最易累積海洋廢棄物的海岸區域集中於北港溪出海口及六輕北側海岸，主要因上游生活垃圾沖至海邊，甚至有有漁民的漁網，因補撈上岸時，因扯斷漁網而導致碎片卡在海底，反映出海洋廢棄物分布易受海流與陸源污染影響。

沈淑妧表示，針對漁業廢棄物部分，縣府目前設有6處漁廢暫置場，針對廢棄物強化回收再利用，加強去化處理，如去年已回收近4000公斤漁廢，其中有3000公斤可再利用。為維護海洋決心，更攜手中央成立「向海致敬平台」，邀集認養海岸線，除淨灘，更號召雲林潛水協會55名會員組成環保戰將隊，不定期協助淨海，更召集麥寮、台西、四湖、口湖漁民組成178隊「環保艦隊」，利用出海作業，一路撈撿保麗龍、塑浮球等海洋廢棄物。

環保局趁6月8日世界海洋日前夕舉辦「珍愛海生態更愛大藍海」活動，除有海洋及食魚教育市集和文創展，更攜手海巡單位、雲林水上救生協會及台塑企業，簽署「海洋污染應變支援協定」，建立橫向聯防機制，強化海洋污染事件應變機制。活動中更邀請環保潛水戰將潛入萡子寮港域撿拾海底垃圾。

沈淑妧表示，此次淨海活動共撿拾118公斤廢棄物，主要由寶特瓶、玻璃瓶、鐵鋁罐為主，盼此活動能喚起民眾對於海洋環境保護的意識，縣府將持續推動「潛海戰將」與「海洋環保艦隊」，持續降低海廢對海洋造成的危害。

10名環保潛水戰將一同下海撿拾百餘公斤海底垃圾。（記者李文德攝）

10名環保潛水戰將一同下海撿拾百餘公斤海底垃圾。（記者李文德攝）

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