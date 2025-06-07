明德水庫大變身！結合水陸空遊憩 7月起陸續試營運

明德水庫海棠島規劃為靜水區無動力水域遊憩活動場域，可體驗獨木舟、SUP立槳等水上活動。（圖由縣府提供）

2025/06/07 14:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府推動明德水庫老景點活化與轉型，向交通部觀光署爭取補助辦理「明湖水岸觀光遊憩廊帶亮點計畫」，在水庫碼頭區以ROT案引進民間經營模式規劃結合電動船、高空滑索及空中腳踏車等遊憩設施，預計9月試營運，另規劃海棠島體驗獨木舟、SUP立槳等水上活動，預計7月試營運，打造融合水、陸、空的嶄新遊憩場所。

明德水陸空遊憩區、海棠島水域遊憩中心、租車業者等於今（7）日上午在明德水庫碼頭區服務中心前空地聯合舉辦祈安普渡植福法會，苗栗縣長鍾東錦、立法委員邱鎮軍、縣議員孫素娥、頭屋鄉長徐鑫榮、苗栗市長余文忠及地方人士等人受邀出席。

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鍾東錦表示，中央政府支持地方採取營運移轉方式，鼓勵民間投資公共建設，借助民間力量，讓明德水庫重新綻放風采，期盼未來正式啟動後，能多聘用當地居民為員工，創造在地就業機會，也祝福整個工程和未來的觀光發展都能平安順利，頭屋鄉旅遊業日益蓬勃興旺。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，感謝交通部觀光署、農業部農田水利署及頭屋鄉公所大力支持，「明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫」其中的碼頭區ROT案引進民間經營模式，將建置遊船、高空滑索及空中腳踏車等設施，預計最快9月底試營運；海棠島OT案則規劃海棠島靜水區無動力水域遊憩活動場域，可體驗獨木舟、SUP立槳等水上活動，預計最快7月試營運，讓民眾感受不一樣的水庫風情。

另，陸上部分，透過客委會補助縣府水利處推動南岸環湖自行車道，第一期工程預定明年底完工，遊客將可由明德村越過日新島，一路騎乘至黃屋伙房及海棠島，慢遊水庫風光，沿途並設置6座具在地特色的景觀平台新景點，提供優質的休閒遊憩環境，帶動觀光發展，再現昔日風華。

業者在明德水庫碼頭區服務中心前空地聯合舉辦祈安普度植福法會。（圖由縣府提供）

明德水庫風景宜人。（圖由縣府提供）

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