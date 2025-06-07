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    響應世界自行車日 安平觀夕平台「一騎i台南」千人參加

    今日「一騎i台南」活動在安平觀夕平台出發。（台南市府提供）

    今日「一騎i台南」活動在安平觀夕平台出發。（台南市府提供）

    2025/06/07 14:28

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市響應世界自行車日，今（7）日在安平觀夕平台展開「一騎i台南」自行車活動，吸引上千名自行車愛好者參加，許多家長帶著小朋友共同騎乘，欣賞沿途風景，感受台南之美，同時預告年底YouBike使用人數朝向1000萬大關。

    「一騎i台南」自行車活動已邁入第3年，是教育部體育署「運動i台灣2.0」計畫之一，透過主題式騎乘單車活動，呈現台南自行車道與自然風光之美。沿途經過四草大道、四草大眾廟等地，全程來回約8公里。

    南市體育局長陳良乾表示，未來持續推廣自行車運動，結合南市豐富的自然與歷史文化，讓民眾在騎乘單車過程中不僅強身健體，更能深度認識這片充滿故事的土地。

    南市交通局長王銘德表示，台南擁有許多歷史建築巷弄街道，也曾入選國際知名單車雜誌《Momentum》全球12個最適合自行車旅遊城市，建議民眾把車輛停在安平區安億停車場，從停車場YouBike站出發，白天可以選擇騎「安平老街巡禮路線」、「府城古蹟探訪尋幽路線」或是「博物館路線」，到了晚上就以「夜市巡禮路線」來趟美食之旅。

    王銘德表示，全市設置44條全長共736公里的自行車道，引進YouBike 2.0公共自行車系統，全市37區皆已設公共自行車租賃站，達到「區區有站」的階段性目標，目前站點總數600站，使用人數已突破800萬人次，預計今年將達成625處站點、6200輛車及使用人數1000萬人次營運目標。

    為提倡全民反貪、反詐騙與廉潔扎根觀念，結合「一騎i台南」活動現場亦設攤廉政宣導。此外即日起至8月29日有「你騎車我送禮」活動，只要騎乘山海圳自行車道，包含鹿耳門天后宮、飛虎將軍廟、烏山頭水庫風景區及南科迎曦湖等4處景點，完成指定景點打卡上傳就有機會抽大獎。

    親子家庭同樂參與「一騎i台南」單車活動。（台南市府提供）

    親子家庭同樂參與「一騎i台南」單車活動。（台南市府提供）

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