入夏抹香鯨群頻繁出沒花蓮外海 國高中生暑期鯨豚聲紋研究免費報名

花蓮外海昨天、今天連續出現抹香鯨群！抹香鯨尾鰭缺刻及紋路等特徵，可做為個體辨識資料。（多羅滿賞鯨提供）

2025/06/07 15:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣進入初夏，花蓮奇萊鼻海域昨、今天連續兩天都有抹香鯨群逗留，估計約6到7頭鯨魚，當中還包括母鯨帶小鯨，賞鯨遊客近距離直呼觀察超「鯨喜」！黑潮海洋基金會、多羅滿賞鯨進行長期合作，監測發現抹香鯨出現在東部海域有明顯的季節性高峰，以7、8月最明顯！由於抹香鯨季節到，暑假也結合海洋大學鯨豚博士溫在昇，共同啟動鯨豚聲紋研究計畫，歡迎在地國高中生免費登船，學習鯨豚聲紋調查，蒐集這些來自深海的聲音！

花蓮賞鯨業者長期與台灣鯨豚研究學者合作，以去年2024年迄今，已觀察記錄包含飛旋海豚、熱帶斑海豚、瓶鼻海豚、瓜頭鯨、偽虎鯨、侏儒抹香鯨與真海豚等在內，共15種鯨豚物種，生物多樣性豐富。

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賞鯨業者表示，昨天在奇萊鼻發現抹香鯨群，初步辨識出約6到7頭抹香鯨，還有鯨魚媽媽帶小鯨魚洄游，今天早上仍在花蓮外海出現，讓上午出發的遊客目睹大鯨魚雀躍不已！團隊目前正透過現場拍攝到的抹香鯨尾鰭影像，進行Photo ID個體識別比對作業，透過尾鰭邊緣缺刻等特徵，可確認是否為曾在花蓮外海出現的個體，協助累積長期族群資料。

團隊指出，抹香鯨（Physeter macrocephalus）為體型最大的齒鯨，主要捕食對象有烏賊與深海魚類，由於可潛入1千米以下深海，過去不容易在近岸區域觀察到，近年在東部出沒頻率增加，且呈顯著季節性高峰，以去年為例，3月2次、5月1次、6月1次、7月21次、8月4次，以7月為高峰，以全年航班總數計算，2024年至目前，目擊抹香鯨機率為4.98%。

為把握7月抹香鯨密集出現機會，海洋大學博士溫在昇啟動「花蓮鯨豚聲音紀錄與研究計畫」，溫在昇是上市半導體公司副總經理，也是花蓮子弟，事業有成後重返母校海洋大學攻讀電機博士，以藍鯨聲紋訊號分析研究獲得博士學位，也參與建置東部海域鯨豚聲紋資料庫建置，暑假將回花蓮擔任師資，將一身武功分享給花蓮國高中學子，手把手帶學生做鯨豚研究。

賞鯨業者呂世明說，今年希望透過研究計畫，招募有興趣的國高中生組隊加入研究，更歡迎學生發展自己的科學研究專題，報名的師生團隊可免費登船，除了以目視觀察鯨豚出沒，也提供水下麥克風等錄音設備供學生學習使用，蒐集花蓮大海中鯨豚交談、覓食、社交所發出的聲響，可作為物種識別及行為模式研究，研究結果還可上傳國際開放資料平台，提供全球學者運用，報名電話：03-8333821。

抹香鯨每年夏天洄游經過東部海域，浮上海面噴氣，因為噴氣孔在頭部左側，往左邊斜著噴的水柱是辨識特徵。（多羅滿賞鯨提供）

抹香鯨在海上拱起身體準備往下潛。（多羅滿賞鯨提供）

抹香鯨是體型最大的齒鯨，成體體長超過12公尺相當壯觀。（多羅滿賞鯨提供）

抹香鯨左側噴氣，背部後方有好幾個隆起。（多羅滿賞鯨提供）

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