2家長開戰逢甲大學畢典臨時喊卡 校方：6月下旬補辦

逢甲大學對於該系畢典事件發出聲明。（記者蔡淑媛翻攝）

2025/06/07 14:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中逢甲大學某科系昨晚舉行畢業典禮，疑似有學生涉及性平事件，雙方家長當場開罵，畢典延誤2小時後取消，引發嘩然，畢業生直呼「一生一次的大學畢典就這樣毀了！」對此，校方今天回應，對畢生及其親友表達歉意，表示昨晚緊調協調雙方家長未能達成共識，決議暫緩典禮進行，決定計畫在6月下旬補辦畢典。

逢大該系昨晚舉行畢典，2位家長的兒子與女兒在學校發生疑似性平事件，家長認為對方兒子不該在現場參加畢典，揚言如果對方不離開，畢業典禮就不應繼續舉行，對方則認為自己的孩子有權參與典禮，堅決不肯離場，校方因涉案當事人不能在同一個空間，嘗試調解無效，畢典延誤2小時，最終宣布取消，全場譁然，其他家長和畢業生難以接受，有學生哀號「特地跟公司請假回來參加欸」、「我爸媽從國外回來。」

請繼續往下閱讀...

對此，逢甲大學今天發出聲明，對於該系畢典現場發生的突發情形，深表遺憾，並對受影響的畢業生及蒞臨現場的親友表達最誠摯的歉意。

校方說明，當日晚間典禮開始前，因現場出現一位涉及本校校園性別平等事件調查中的當事人及關係人，學校基於「校園性別事件防治準則」第26條規定，為避免當事人正面衝突、降低對學生受教權及校園安全的影響，校方責成相關單位與系所緊急研商並積極協調，惟雙方最終未能達成共識，導致典禮延宕超過兩小時。考量現場秩序與整體安全，學系決議暫緩典禮進行。

校方聲明表示，理解並重視畢業生及家長對未能如期完成畢業典禮的失望與不滿，已擬於6月下旬補辦典禮，以確保每一位畢業生都能獲得一場莊重且圓滿的畢業典禮。

校方也呼籲，尊重學生隱私及校園性平案件的保密程序，學校將依相關法令，秉持公正、保密原則持續處理性平案件，並呼籲各界共同守護學生的尊嚴、安全與權益。

逢甲大學某系畢業典禮準備開始，由於家長兩派糾紛吵成一團，台上的師長相當尷尬，試圖協調，最終宣佈取消當天畢典。（翻攝自threads ）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法