彰縣逾30校要換新校長！13人申請退休 員林市3國中校長同時退

彰化縣今年因為有13所國中小校長申請退休，新學年校長將會大風吹。（資料照）

2025/06/07 14:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今年8月1日起的新學年度，將出現校長大風吹！全縣有13所公立國中小校長申請退休，還有17校的校長任期屆滿8年、7.5年也將換人，將超過30校要換新校長。其中，員林市大同、員林、明倫等3所國中校長同時申請退休，也成為焦點。

教育處長蔡金田表示，今年有13所國中小校長申請退休，分別為4所國中、9所國小。剛好員林市3所國中，也就是大同謝國士、員林吳俊良、明倫林宗仁同時申請，加上鄰近的埔心國中黃森明也申退，這4位國中校長都各有不同的生涯規劃，或是家庭因素而申退。

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不過，由於新學年除了4所國中校長同時申退，加上陽明國中余立焜、彰興國中吳麗月、溪湖國中鄭宇森等3校任期屆滿7.5年，也提出遴選申請。因為，大同國中是全縣學生數最多的國中，彰興國中是年年總量管制的人氣學校，陽明、溪湖國中則是老字號學校，由於只要任期滿6年就可以申請遴選，永靖、溪州、北斗、彰泰、和群等國中也提出申請，等於縣內國中的校長將會出現大風吹。

而在國小部分，年年總量管制的大成國小校長吳宗達申退，傳統老校的平和國小校長張鴻章、鹿港國小校長徐文男也因為屆滿8年、7.5年，也要提出遴選申請，由申退加上屆滿8年、7.5年就有23人，也勢必讓全縣國小的校長出現大搬風。

彰化縣國中小校長以往是每半年遴選一次，縣長王惠美上任後，比照大多數縣市改為一年一次，由於校長任圍為每任4年，得連任一次到8年，偏鄉學校可以連任2次，最多12年。因此，任期屆滿7.5年也要提出遴選申請。

彰化縣2025年校長申退學校名單；國中部分有：明倫、員林、埔心及大同等4校。國小部分有：泰和、陸豐、大成、富山、伸東、頂番、大西、潮洋及路上等9校。

校長任期屆滿8年有：平和、寶山、華龍、東溪、員東、明湖、大安、中興及後寮等9所國小。

校長任期屆滿7.5年有：國中部分有陽明、彰興及溪湖等3校，國小部分有同安、鹿港、湖東、永樂及芙朝等5校。

校長期屆滿4年有：國中部分有芬園、福興、大村、萬興、草湖及大城等6校，國小部分有中山、南郭、南興、華南、三春、白沙、和東、新庄、新興、管嶼、明正、湖北、鳳霞、二水、螺陽、仁豐、興華、萬興、美豐、長安等20校。

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