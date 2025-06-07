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    出席畢業典禮 鄭英耀：高醫大扮台灣向前的推力

    高雄醫學大學舉行畢業典禮暨名譽博士頒授典禮，教育部長鄭英耀致詞勉勵畢業生們經萃練成長，學得專業知識與技能，畢業後也應持續熱情，發揮醫事專業，成為台灣向前行的重要推動力量。（記者黃良傑攝）

    高雄醫學大學舉行畢業典禮暨名譽博士頒授典禮，教育部長鄭英耀致詞勉勵畢業生們經萃練成長，學得專業知識與技能，畢業後也應持續熱情，發揮醫事專業，成為台灣向前行的重要推動力量。（記者黃良傑攝）

    2025/06/07 15:04

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄醫學大學今（7）日舉行畢業典禮暨名譽博士頒授典禮，教育部長鄭英耀應邀觀禮致詞，他期勉畢業生們在新冠疫情時，進入充滿人文的高醫大校園學習，萃練成長，學得專業知識與技能，畢業後也應持續熱情，發揮醫事專業，成為台灣向前行的重要推動力量。

    高醫大也頒授名譽博士學位給中研院院士、前台大校長楊泮池，鄭英耀也擔任見證人，鄭英耀推崇楊泮池長期推動智慧醫療，建立精準健康大數據，發揮台灣醫療獨有特色及影響力等貢獻，其成就不僅是在個人，對知識社會和健康責任的堅持、奉獻，國際更是有目共睹，堪稱台灣之光。

    楊泮池也是國內外肺癌研究權威，他在典禮中分享自身的學研歷程，引用高醫首任院長杜聰明博士傳記「南天的十字星」中一句話「信仰偉人的行為，自信自己的力量」，勉勵畢業生相信自己的力量。

    高雄醫學大學校長余明隆提醒畢業生，AI正急速演進，在這樣的時代，越不能遺忘「人」的價值，他強調，高醫堅信「欲為醫者，必先為人也」，培養的不只是專業與技術，更有信念與同理心，畢業生的價值，不只是解決問題的能力，更在於理解生命的深度、陪伴生命的歷程，成為一個療癒社會、照見人性的行動者。

    畢業典禮頒發「學生利他獎」，表揚21位不同學系、身體力行服務精神的優秀學生，獲獎代表學士後醫學系的蔡侑霖長期投身校園事務、偏鄉健康教育與國際公共衛生活動，曾擔任國際組織幹部，多次代表台灣參與世界衛生組織（WHO）會議與亞太區的公共衛生活動，推動青年參與全球健康政策，讓台灣的聲音得以在國際平台上被聽見。

    高雄醫學大學畢業典禮暨名譽博士頒授典禮，頒給前台大校長、現任中研院院士楊泮池（右）。（記者黃良傑攝）

    高雄醫學大學畢業典禮暨名譽博士頒授典禮，頒給前台大校長、現任中研院院士楊泮池（右）。（記者黃良傑攝）

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