淡蘭百年山徑會師礁溪登場 7月還有1場次

宜蘭縣府舉辦淡蘭百年山徑會師活動，吸引民眾走入山林體驗歷史文化與自然生態。（宜蘭縣府提供）

2025/06/07 13:53

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕連接新北市、台北市、基隆市及宜蘭縣的淡蘭古道，是清朝時期淡水廳通往噶瑪蘭廳間的重要山區通道，今年由宜蘭主辦大會師，吸引上百人在台灣步道日的今天，一起從礁溪跑馬古道出發，深入山林、走讀歷史，7月12日還有1場次，預計往返淡蘭中路至石空古道。

2016年起，北北基宜4縣市攜手推動「淡蘭百年山徑會師」，每年輪流主辦，今年由宜蘭縣接棒辦理，選定「跑馬古道公園」作為會師地點；淡蘭古道包括隆嶺古道、草嶺古道、石空古道與跑馬古道等，超過200年歷史，更是台灣首條國家級綠道，極具歷史文化與自然景觀。

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7日適逢台灣步道日，從礁溪跑馬古道出發的會師活動，共計2條路線，吸引上百人和宜蘭縣代理縣長林茂盛和台北市副市長張溫德、新北市副市長朱錫之、基隆市副市長邱佩琳及日本宮城縣議員菊地惠一等人，分別從古道公園起走，沿途經礁溪香腸伯小吃，至古道入口再折返回會場；另經湯圍溝溫泉公園，沿忠孝路1巷向上踏入跑馬古道至石牌縣界公園。

林茂盛說，淡蘭古道不僅是區域文化資產的象徵，更是連結城市與山林、歷史與當代的重要路徑，希望藉由步道日的契機，讓更多人關注生態保育，實踐與自然和平共處的精神，「步道不該是山林的傷口，而應是我們與自然和平共處的途徑！」

宜蘭縣府將在7月12日規劃第3條淡蘭中路至石空古道徒步走路線，將從外澳火車站經接天宮、石空古道至龜山島瞭望台（新北、宜蘭交界）折返，來回10公里，名額40人，6月30日上午10點開放官網線上報名。

「淡蘭百年山徑會師」活動吸引民眾報名健行。（宜蘭縣府提供）

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