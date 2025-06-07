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    台日高中交流 飯山高校創新將書法結合舞台動作

    飯山高等學校學生，展寫書法創新結合表演藝術及舞台動作。（教育部提供）

    飯山高等學校學生，展寫書法創新結合表演藝術及舞台動作。（教育部提供）

    2025/06/07 13:28

    〔記者林曉雲／台北報導〕因應全球化趨勢，教育部推動「中小學國際教育中程發展計畫」，全面協助學校提升國際化能力，並加強台灣和外國學生的交流，國立中央大學附屬中壢高中日前赴日本長野縣，與飯山高等學校進行教育文化交流，中大壢中學生以青春洋溢的歌唱與舞蹈展現熱情活力，飯山高等學校學生則以書法結合舞台動作，呈現日本傳統文化之雅緻與創新。

    教育部國教署組長孫旻儀說明，國際教育中程計畫聚焦於「精進國際教育人才培力」、「推展國際教育課程」、「促進國際交流合作」及「強化國際教育支持機制」四大策略，中大壢中和飯山高校雙方師生，透過文化展演、教學互動與藝術體驗，拓展了對彼此文化的理解與尊重。

    中大壢中表示，師生親自體驗日本剪紙與書法藝術，在專業指導下細緻完成作品，體會其中的寧靜與專注。學生們回饋，對日本文化有更多的理解，也學習到藝術背後所蘊含的精神與態度，而透過英語、日語及肢體語言，雙方分享學習經驗與日常生活。

    此外，隨行教師觀摩飯山高等學校校園與教學環境，中大壢中老師表示，飯山高校學習空間整潔有序，從課堂互動到生活細節，學生展現出專注自律的學習態度，讓人印象深刻。

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