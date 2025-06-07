台南資優教育嘉年華：創意與實作的腦力激盪

新化國小設計融合科技培的闖關活動，培養學生運算思維。（記者洪瑞琴攝）

2025/06/07 13:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市資優教育成果發表今（7日）在永福國小盛大登場，匯聚來自鹽水國小、新營國小、麻豆國小、新化國小、中西區成功國小及永福國小等6校資優班師生，共12個創意關卡，結合趣味與挑戰的腦力激盪闖關任務，大小朋友一起參與這場創意與實作樂趣的嘉年華！

鹽水國小推出「折紙拼圖」與「一柱擎天」兩項關卡，透過幾何藝術與自然現象，啟發學生數理與科學思維。新營國小則以機器人為主題，融合編程邏輯、感測器應用與機構操作。麻豆國小以自然科學結合創造力跨域的課程成果展示，以趣味且易於參與的方式，讓學生實際動手操作，從「玩」中學習、再超越「玩」。

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新化國小設計兩道融合科技與在地文化的關卡「苦盡『橄』來遇見你」與「神『機』妙算超能力」，讓學生透過電子繪本閱讀，以及在創意機器人體驗課程中，從構造搭建到任務挑戰，培養運算思維與團隊合作。

中西區成功國小推出「腦力極限」與「記憶力大挑戰」兩項關卡，設計兼具思考性與趣味性，讓學生在挑戰中激發潛能。永福國小則擺出兩道融合數學與科學的創新關卡「愛因斯坦磚拼一拼」、「神臂出擊！禮物爭奪戰」，學生們透過觀察、操作與反覆調整，享受將「禮物」成功夾回家的成就感與喜悅。

南市教育局長鄭新輝說，資優教育是台南教育藍圖的重要一環，各校資優班課程多元豐富，這次闖關活動不僅是學生學習成果的舞台，更是各校師生互相觀摩、交流學習的寶貴機會。

永福國小設計闖關任務，讓參加者過關後有成就感與喜悅。（記者洪瑞琴攝）

南市資優教育成果發表，設計闖關嘉年華活動，今日在中西區永福國小歡樂登場。（記者洪瑞琴攝）

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