桃園新屋蚵間里有業者蓋養豬場 逾百位居民拉白布條抗議

桃園市新屋區蚵間里有業者將在當地蓋2層樓養豬場，蚵間里長彭小林今號召上百人到養豬場址拉白布條抗議。（記者黃政嘉攝）

2025/06/07 13:29

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區蚵間里有業者將在當地羊寮橋旁蓋2層樓養豬場，周遭里民憂心衝擊環境、污染海洋，漁民捕魚生計接連遭殃，蚵間里長彭小林今號召蚵間、笨港、永安、深圳、後庄里等逾100位里民到業者養豬場址拉白布條，大動作抗議，堅決反對設立養豬場到底。

業者養豬場址位在羊寮橋旁的產業道路，場址旁掛滿「誓死捍衛沿海最後淨土」、「要良好居住環境：陽光、空氣、水」、「堅決反對設立養豬場」等抗議布條，蚵間里長彭小林表示，養豬場建設可能帶來嚴重的環境污染問題，包括空氣品質下降和污水排放的風險，不僅影響居民生活品質，還可能破壞里民依賴的農漁業資源，向來抓鰻苗維生的里民，靠抓一季鰻苗，生活一年，若業者設置養豬場污染海洋，導致影響鰻苗量，讓里民吃飯傢伙沒了，不找業者拚命才怪。

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「容納1萬隻豬的兩層樓養豬場，說沒有臭味，要如何相信？」彭小林說，去年過年前，業者拜訪她說要蓋養豬場，她認為應該要先與里民溝通，因此今年3月業者開說明會，但與會里民都反對，針對環保疑慮問題，業者一概回答不出來，不歡而散，前天聽到業者今天要開工，因此昨天號召大家今天出來抗議，昨天欲致電業者告知抗議一事，但未連繫上，連同怪手都撤走，看來像是去避風頭。

笨港里長黃建興表示，養豬場廢水料想會污染海洋，站在漁民立場，反對設置，養一萬隻豬造成空氣污染，居民沒辦法承受臭味，豬隻車輛進出載運飼料，影響民眾生活起居，應尊重里民意見，罔顧地方聲音，若業者開工，將持續抗爭、阻攔。

永安里長郭先彰、深圳里長李子維、後庄里長姜吉隆疾呼，為了保護家園和未來，要求相關部門暫停該養豬場的建設，並進行全面的環境影響評估。

農業局漁牧科長楊安光表示，此案是民眾依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」向農業局申請畜牧設施，於2022年3月依法取得畜牧設施容許使用，續於去年3月依法取得建築執照，該場因里民陳抗，故現況仍尚未興建。

楊安光也說，本案養豬場負責人今年3月23日已辦1場地方說明會，惟當次說明會尚無法解除里民疑慮，現場負責人說後續將邀里民參訪其他縣市現代化高科技之養豬場，並辦理第2次地方說明會，針對里民擔憂環保問題充分說明與溝通，保障里民生活品質。

農業局強調，市府重視地方民意，對於里民所關切養豬場的興建將會帶來嚴重的環境污染問題，包括空氣品質下降和污水排放的風險，市府已請養豬場負責人應加強與里民溝通，針對里民擔憂疑慮予以回應，以維護鄰里和諧。

新屋區深圳、蚵間、永安、笨港、後庄里長皆到場聲援抗議。（記者黃政嘉攝）

桃園市新屋區蚵間里有業者將在當地羊寮橋旁蓋2層樓養豬場，引周遭里民憂心衝擊環境。（記者黃政嘉攝）

桃園市新屋區蚵間里有業者將在當地羊寮橋旁蓋2層樓養豬場，引周遭里民憂心衝擊環境。（記者黃政嘉攝）

養豬場址旁產業道路掛滿抗議布條。（記者黃政嘉攝）

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