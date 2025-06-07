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    避免民眾遭詐 教育部：「終身學習票券」要到官方平台登記

    教育部日前宣布試辦發放「終身學習票券」，今日提醒民眾要上官方平台登記，切勿點不明連結。（資料照）

    教育部日前宣布試辦發放「終身學習票券」，今日提醒民眾要上官方平台登記，切勿點不明連結。（資料照）

    2025/06/07 13:44

    〔記者林曉雲／台北報導〕詐騙盛行，為確保資訊正確與使用安全，教育部今（7）日說明，教育部試辦發放「終身學習票券」，請民眾透過官方平台安全登記申請，教育部「終身學習資源平台」進入票券系統進行登記，避免誤信來路不明的連結而遭詐騙。

    教育部預計發放2萬張可折抵社區大學或樂齡大學學費1000元的「終身學習券」，以及教育部所屬5間社教館所1年內可不限次數參觀的「5館通行票」3000張，領券名單將於6月19日公布。

    教育部終身教育司科長吳佳芬說明，近期部分社群平台出現對「教育部試辦發放終身學習票券系統」的來源誤解，或有民眾致電詢問相關訊息是否屬實，教育部發放終身學習票券系統的建置與維運，遵循資訊安全規範，並依「資通安全責任等級分級辦法」執行票券系統防護需求等級相關防護控制措施，以確保系統穩定與個資安全，請民眾放心使用。

    吳佳芬也表示，今（114）年起試辦發放終身學習票券，凡年滿6歲（含）以上具我國國籍，並有國民身分證統一編號者，皆可於5月30日至6月18日期間，至指定網站完成註冊並登記抽券，中籤者可憑票券報名社區大學或樂齡大學課程，每券可抵免1000元學費；另有科教館、科博館、科工館、海科館及海生館共5館通行票，可於一年內不限次數參觀此5間社教館所之常設展。

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