「蘆竹行政園區」BOT案出現變數 桃市府不排除自辦

由於各單位要求進駐，使得蘆竹園區BOT案出現變數，不排除由市府自辦。（記者謝武雄攝）

2025/06/07 13:16

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府擬以BOT方式將現有的蘆竹區公所、南崁公有零售市場、市立圖書館南崁分館，重建為多功能「蘆竹行政園區」，由於過程中各單位紛紛提出需求，包含興建社宅、社福、托育、幼兒園等設施，使得財務規劃更為複雜，可行性評估報告出爐時間也從去年底延至本月底，目前市府不排除接手自籌經費辦理。

市長張善政在答覆議員劉勝全質詢時表示，原本BOT案可研去年底出爐，但各部門提出需求，包含興建社宅、社福、托育、幼兒園等設施，考量BOT廠商財務負擔等問題，因此要求顧問公司另就公辦部分進行評估，市府的立場是不排除BOT或自辦，也不會下指導棋，一切等月底調查報告出來在討論。

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經濟發展局市場科長廖振宏表示，目蘆竹行政園區位於南崁市中心，開發條件有一定的優勢，目前難度在於財務部分，因為各單位紛紛提出需求，包含社宅等，因此可行性評估報告需重新規畫，參數條件重新設定，再把問題重新釐清及處理，對於後續招商作業才可有效進行。

都市發展局長江南志表示，社會住宅可以蓋在市場用地，社宅的獎勵容積足可支應增建的社宅，只是量體變大，施工時間也會拉長；另圖書館、區公所僅3樓的建築，以現有的容積率足可興建8層樓以上建築，足可容納各單位需求。

劉勝全認為，「蘆竹行政園區」已經拖延好幾年，不管是BOT抑或自辦，只要求早日定案，不要讓民眾的期望一在落空；議員錢龍指出，行政園區改建勢在必行，也要興建地下停車場，也也解決南崁市區一位難求情形。

議員張桂綿、許清順也認為公辦不失為「好」的選項，且依複合式空間使用，由各部門自行編列預算，例如，市場大樓興建社宅、停車場，可由住宅基金、停車場基金支應，而行政大樓則是那些單位要進駐，由單位自行編列預算支應，最後由新工處發包，效率會比BOT案快很多。

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