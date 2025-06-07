加拿大科展傳捷報 北一女羅庭宣、林昕儀拿下大會卓越獎銀牌

2025年加拿大科學展覽會傳回捷報，北一女學生羅庭宣（左二）和林昕儀（右二）代表我國參展，榮獲大會卓越獎銀牌。（科教館提供）

2025/06/07 13:10

〔記者林曉雲／台北報導〕「2025年加拿大科學展覽會」傳回捷報，北一女學生羅庭宣和林昕儀代表我國參展，榮獲大會卓越獎銀牌。國立科學教育館館長劉火欽表示，這是自今年3月初起的義大利、突尼西亞、美國之後，我國學子征戰國際青年科學賽事再次拿下獎項，展現台灣青年於國際科學舞台的傑出表現。

第63屆加拿大展覽會於5月31日至6月7日在弗雷德瑞克登的新布倫瑞克大學舉行，共有來自加拿大96個區域科展之7至12年級學生，與國外優秀青年科學家齊聚一堂參與競賽，總計385位參賽者、336件研究角逐獎項。

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劉火欽說明，加拿大科學展覽會自1962年起辦理，至今已成為加拿大規模最大的科展盛會，是一個鼓勵青少年在科學、科技、工程及數學（STEM）領域發現與創新的活動，作品類型分為「科學發現」及「科學創新」兩類，並分有9個類科、3個級別進行評審，其作品規模及評審標準和舉辦歷史，不亞於我國全國中小學科學展覽會，為加拿大最重要的國際青年科學競賽。

羅庭宣和林昕儀的作品「金屬多酚配位奈米載體合成與多功能腫瘤治療法開發」榮獲大會卓越獎銀牌，她們說明，研究結合奈米合成技術與生物醫學，製備出多功能金屬多酚配位奈米顆粒，其具有高生物相容性與治療效果，能成功開發出具CDT、CT及PTT 功能之奈米複合材料。評審們肯定此研究的實驗完整、論述清楚，為醫學新興藥物材料提供了新的可能性，具有未來臨床應用的潛力，並切合大會主題「科學的過去、現在與未來」。

劉火欽表示，科教館將持續推動科學人才的培育，並積極鼓勵學生參與國際競賽，也特別從加拿大本屆得獎作品中選出2件優秀研究，邀請參加明年初「台灣國際科學展覽會，促進更多國際交流與合作。

加拿大科展傳捷報，我國代表北一女學生林昕儀（左）及羅庭宣（右）的作品獲評審高度肯定。（科教館提供）

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