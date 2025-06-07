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    澎湖馬糞海膽養殖穩定上市 希望達到「養殖取代捕捉」目標

    馬糞海膽養殖已能穩定上市，希望不要重覆上演開放採捕首日就是大屠殺日。（記者劉禹慶攝）

    馬糞海膽養殖已能穩定上市，希望不要重覆上演開放採捕首日就是大屠殺日。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/07 12:58

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖突破馬糞海膽人工養殖技術後，經農漁局大力推動養殖產業發展及餌料馴化等過程，現已能穩定產量輸出，希望7月1日開放採捕首日，不再出現大屠殺，讓馬糞海膽資源永續，今（7日）在合苑餐廳舉行「馬糞海膽商業飼料養殖成果發表會」，由縣長陳光復擔任代言人。

    澎湖縣政府農漁局2023年9月公告修正「白棘三列海膽（俗稱馬糞海膽）漁業資源管理有關限制事宜」，正式開放合法養殖業者申請繁養殖作業，同步展開技術輔導與商業飼料開發。截至今年6月初，已核定3戶海膽育苗場，其中2戶已可穩定供應種苗；同時核准12戶陸上魚塭養殖場，其中4戶成功上市銷售；另有5戶區劃漁業權（海上養殖）戶展開試養。

    在育苗成果方面，今年已完成販售2萬6100粒馬糞海膽種苗，種苗繁殖場內目前種苗存量11萬粒，根據初步估算，目前養殖戶總養殖量已超過2萬8000粒，並陸續展開新一輪的放苗作業，進一步推動澎湖縣馬糞海膽產業邁向商業化與規模化。目前在澎湖本島、望安、七美等地，民眾均可品嘗到澎湖縣生產的美味養殖馬糞海膽。

    澎湖縣長陳光復擔任澎湖馬糞海膽養殖代言人，呼籲以養殖取代捕捉。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復擔任澎湖馬糞海膽養殖代言人，呼籲以養殖取代捕捉。（記者劉禹慶攝）

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