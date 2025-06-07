汐止水返腳健行 走出健康與文化之旅

新北汐止區水返腳逗陣行健走，吸引許多民眾參與。（汐止區公所提供）

2025/06/07 12:52

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市汐止「水返腳歡樂逗陣行」健行活動，今天熱鬧登場，吸引4千人沿著基隆河畔一同走出健康、認識在地文化，還有「地震體驗車」、「急救小護士」互動體驗及表演。

這項健走活動由汐止區公所、新北市消防局第六救災救護大隊及警察局汐止分局聯合主辦，今天上午天氣好，許多民眾攜家帶眷出來參加健走，從「星際遊戲場」出發，沿基隆河畔走3.7公里，到達終點站原住民公園。

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民眾走完全程集滿3處印章，在終點站兌換限量束口後背包，汐止區公所安排在地團體舞蹈、親子帶動跳等節目；消防局第六救災救護大隊則設置「地震體驗車」、「急救小護士」、「防震戰士」與「減災小小兵」等互動體驗，透過模擬地震與應變教學，強化民眾防災觀念。

汐止分局則出動重型機車隊及騎警隊的馬匹與民眾互動，結合交通安全與反詐騙宣導。

汐止區長林慶豐表示，汐止舊稱「水返腳」，「逗陣行」象徵全民一同「返腳、返家」，透過健走讓民眾感受家鄉自然景緻與文化底蘊，僅是一場健走，也是一場城市與民眾的對話，落實健康、安心與在地價值。

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新北汐止區水返腳逗陣行健走，吸引許多民眾參與。（汐止區公所提供）

新北汐止水返腳逗陣行健走活動安排熱鬧表演。（汐止區公所提供）

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