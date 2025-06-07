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    新北百萬冠軍包種茶 今明台北有機會免費試喝

    新北市包種茶正值產季，新北市農業局、坪林區公所今（7）、明（8）日2天於台北希望廣場辦理新北好茶展售會。（新北市農業局提供）

    新北市包種茶正值產季，新北市農業局、坪林區公所今（7）、明（8）日2天於台北希望廣場辦理新北好茶展售會。（新北市農業局提供）

    2025/06/07 13:07

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市包種茶正值產季，新北市農業局、坪林區公所今（7）、明（8）日2天於台北希望廣場辦理新北好茶展售會，消費滿額即贈品茗杯及試管泡茶器，現場打卡還有機會參加免費特等茶限量試飲。

    市府農業局長諶錫輝表示，新北市是最主要的條形包種茶產區之一，產地涵蓋坪林、石碇、深坑、平溪、汐止、新店等區；新北茶師世代傳承精製茶技術，包種茶水色碧綠透亮，滋味圓滑甘醇，帶有特殊花香，且「包種」諧音「包中」，適合贈送給親友，表達金榜題名、求職、求子、求姻緣順利的祝福，今年春季涼爽少雨，茶樹生長良好，新北春季包種茶風味極佳。

    新北市農會總幹事張麗梅說，新北特色茶品及茶食將於6月7、8日展售，現場有新北各區青農擺設的茶攤，分享各式茶款與多樣茶點心，凡至展售會單日消費滿1000元可獲品茗杯，滿3000元再贈試管泡茶器。

    諶錫輝指出，展售期間加開特等獎試飲會，展售2天各舉行3場次，民眾將有機會免費品嚐百萬冠軍茶的頂級滋味，凡至展售會拍照再於社群媒體打卡，並於當日下午1點半、2點半、3點半至希望廣場主舞台側向工作人員出示畫面，即可領取該場試飲會號碼牌，每場限量30份，發完為止。

    農業局補充，市府致力發展「三生永續農業」，並透過辦理評鑑、製茶技術競賽，輔導農民生產在地好茶、傳承製茶技術，訂購可至新北市農會真情食品館線上選購，或洽坪林區農會供銷部黃主任（02-2665-7227#28），或填寫訂購單，詳細資訊可洽「新北市農業局稼日蒔光」臉書。

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