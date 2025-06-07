「愛心菜販」樹菊阿嬤又升級 台東大學頒授名譽博士殊榮

「愛心菜販」陳樹菊獲頒名譽博士並接受校長撥穗，她致詞時對歷來教育者表感恩。（民眾提供）

2025/06/07 12:44

〔記者劉人瑋／台東報導〕有「愛心菜販」之稱的陳樹菊今天接受台東大學頒授名譽博士學位，這是她繼2018年6月獲頒清華大學榮譽校友後再獲殊榮，她原認為，自己才國小畢業「學養德性不足，不敢受此學位」，但在校方以「把愛傳出去」勸說下，今上台接受頒獎，雖受教育時間不多，也不忘以往師授之恩，對過往的老師表達感激，同時「謝謝大家不嫌棄」。

在台東縣政府副縣長王志輝引言、社會處處長陳淑蘭陪同下，陳樹菊女士出席典禮，她的母校仁愛國小曹音鵬校長帶領學童獻花，以往曾受她捐贈的機構代表也到場觀禮。

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雖只有國小畢業就因家計外出賣菜，但陳樹菊對以往的每位老師可以用「銘感五內」形容，毫不頓挫的一一點名說出以往教過她的老師並表感謝，她也說，學校校長、老師和學生「不嫌棄」，自己迄今的為人心態皆是家庭教育、長輩教導向善所成，自己一切皆要感恩。

陳樹菊素來低調，面對台東大學頒授名譽教育學博士學位的提議屢次婉拒，稱自己「學養德性不足，不敢受此學位」。後經校長鄭憲宗以「讓愛傳出去」之理念動之以情才欣然勉予接受。而這是繼獲頒清華大學榮譽校友後再獲殊榮。

陳樹菊善行足跡遍及教育、醫療與社會關懷，她曾捐款給自己母校仁愛國小建圖書館，以及台東馬偕醫院、「阿尼色弗兒童之家」等，每捐皆是上百萬元，自身卻是過得清苦，因無私奉獻行為，2010年她入選《富比士》雜誌「亞洲慈善英雄人物榜時代百大人物」；2012年因長年行善展現「利他主義」榮獲麥格塞塞獎，近年從菜攤退休，過得十分清淡且低調的退休生活，她曾說:「退休了當然很快樂，每天都很自在」。

「愛心菜販」陳樹菊獲頒名譽博士並接受校長撥穗，她致詞時對歷來教育者表感恩。（民眾提供）

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