基隆七堵慶濟宮財神開光點睛安座 可擲筊求發財金

基隆七堵慶濟宮五路財神開光點睛。（記者盧賢秀攝）

2025/06/07 12:48

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆七堵慶濟宮今天舉行財神開光點睛安座典禮，市府民政處長呂謦煒及地方民意代表都到場祈福，慶濟宮主委柯金標表示，民眾可以來擲筊祈求發財金，保估生財一路發。

七堵慶濟宮供奉媽祖，是七堵地區的信仰中心，又稱「七堵媽」。柯金標說，財神殿祭祀五路財神，神尊都是立姿，神明指示經擲杯之後，請了坐姿的五路財神，今天舉行開光點睛安座儀式。

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呂謦煒、議長代表楊文河、副議長楊秀玉、議員張耿輝及鄭文婷等人也都前往祈福，呂謦煒等人表示，慶濟宮是七堵信仰中心，香火鼎盛，請了新的五路財神，希望保估民眾平安幸福、有福進財。

柯金標表示，慶濟宮備有一路發求財錢母，民眾可以來借發財金，只要虔誠在財神爺座前擲筊獲得財神同意後，就可領取一路發求財錢母錦囊，再到財神爺前香爐過火，增加能量。內有台幣168元，可以將錢母取出放在皮包內與錢幣一起消費，在市面上流通，可以錢生錢、錢滾錢、錢咬錢，事業一路發。

基隆七堵慶濟宮五路財神開光點睛。（記者盧賢秀攝）

基隆七堵慶一路發求財保估民眾錢生錢、財運亨通。（記者盧賢秀攝）

基隆七堵慶一路發求財保估民眾錢生錢、財運亨通。（記者盧賢秀攝）

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