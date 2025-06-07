桃園航空城菓林里安置街廓共同造鎮開工動土 目標明年底前完工入住

桃園航空城區段徵收開發案大園區菓林里十大安置街廓共同造鎮，今由市長張善政（右二）、菓林里長陳錫達（中）、法務部政次黃世杰（左一）、立委涂權吉（左二）等人，在建築基地良辰吉時持鏟開工動土，祝福工程平安順利，目標明年底前完工交屋入住。（記者陳璟民攝）

2025/06/07 13:53

〔記者陳璟民／桃園報導〕桃園市「桃園航空城」區段徵收開發案，今早進行大園區菓林里十大安置街廓共同造鎮開工動土典禮，市長張善政、菓林里長陳錫達與150戶拆遷戶，在鄰近桃園機場捷運A11坑口站的建築基地，依良辰吉時循古禮焚香祝禱、鏟土動工，期盼工程順利平安，目標明年底前完工交屋讓拆遷戶入住新家。

市長張善政表示，150戶拆遷戶彼此合作，統合獲分配到的土地，找好的建築師、建設公司幫他們興建未來的新家，過程中，菓林里長陳錫達與市議員游吾和、徐其萬都很幫忙，是航空城建設的里程碑，象徵先建後遷安置作業的重要成果。

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至於拆遷戶原本申請臨時水電得繳高額費用的問題，張善政說，每1戶房屋工程都要繳若干費用，150戶集合起來，共同分攤就降低很多，市府協助協調台灣電力公司、台灣自來水公司有很大的進展，應該沒有問題了。

市府指航空城區段徵收2021年公告徵收啟動實質開發作業，隔年公共工程開工，歷經用地取得、武漢肺炎疫情、缺工缺料諸多問題，於去年至今年初完成117塊安置街廓坵塊界址確認、土地點交等，讓拆遷戶能著手建設嶄新家園。

法務部政務次長黃世杰、立委涂權吉、市府地政局長蔡金鐘與航空城工程處長李宜儒等人也參與開工動土。

桃園航空城區段徵收開發案大園區菓林里十大安置街廓共同造鎮今天開工動土。（記者陳璟民攝）

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