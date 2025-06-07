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    高中生學習歷程造假4大學取消錄取 退休教授：誇飾與欺騙界線成大人之鏡

    1名高中生學習歷程「最佳辯士」紀錄遭4大學取消錄取資格，陽明交大退休教授林健正認為跨飾與欺騙界線也應成大人之鏡。（林健正提供）

    1名高中生學習歷程「最佳辯士」紀錄遭4大學取消錄取資格，陽明交大退休教授林健正認為跨飾與欺騙界線也應成大人之鏡。（林健正提供）

    2025/06/07 13:04

    〔記者洪美秀／新竹報導〕近期1名高中生在學習歷程檔案將辯論比賽獲得的「優秀士」誇飾為「最佳辯士」，被網友質疑誇大造假，遭4所大學取消錄取資格，引發各界對「誠信」討論，陽明交大退休教授林健正認為，此事件迅速引爆輿論，在譴責高中生之舉前，也該檢視台灣高等教育制度及台灣的社會文化，在資訊揭露與形象包裝上，是否同樣誠實？抑或存有制度性雙標？欺騙與誇飾的界線也成大人之鏡。

    他說，誠信當然是申請制度的根本，這名高中生是否真的蓄意創造虛構事實？還是只是誤解詞義、缺乏語言的敏感度？高中生認為「最佳辯士」等同「優秀辯士」，若僅為語意誤解，非刻意虛構事實，是否應被視為欺騙？

    大人也應考慮語意表達與蓄意錯誤的本質。若該生所稱的「最佳辯士」非正式獎項，只是將「優秀辯士」一詞誤解為語意上的頂尖肯定，固然有誇飾之嫌，卻不必然構成惡意欺瞞。誠信的判斷需考量行為的意圖與後果。這名高中生為展現自信，是否只是在語言表達上因缺乏經驗而過度修飾？

    此外，究竟有那幾所大學是以這位高中生的「辯論能力」為最重要的錄取標準，而忽視學測成績、在校成績與其他更重要的綜合評量？大人有無想到這樣的處分是否過度違反比例原則？大學主張「考生應對上傳資料正確性負責」，若每一句措辭皆以最高標準檢驗，那學生的表達自由與學習錯誤的權利將蕩然無存。

    制度應教導學生誠信，也應教導如何面對錯誤、修正錯誤，而不是用一次性的打擊手段剝奪年輕學生的未來。大學或系所也要檢視招生宣傳時是否以同一標準遵守誠信原則？就像大學系所常標榜「全球領先」、「亞洲第一」、「唯一首創」、「師資最強」，這些話語常未有數據的嚴謹佐證，只是策略性的行銷話術。為何對學生的措辭嚴苛檢驗，卻對學校的誇張宣傳寬容以待？也暴露教育體制甚至台灣社會的偽善。

    林健正認為，此事件癥結或許不在於「誇飾是否應該」，而在於誰有資格誇飾。教授可以誇飾學生，學校可以誇飾系所，但學生不能誇飾自己，只因高中生尚未掌握語言與權力的正當性？

    教育應當以誠信為本，但誠信教育不該是以羞辱與排斥為目的的公開示眾。或許大學應培養的是一種可修正的誠信，讓年輕人理解錯誤、承認錯誤、並從中成長。換言之，大學若真重視誠信教育，應給予學生解釋與補正的機會，而不是單方面取消錄取資格。此事件表面上關乎個人誠信，實則照見整個教育制度權力不對等的現實。

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