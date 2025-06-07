「讀技術高中就可直升國立科大」 鶯歌工商與北商大合開「智慧科技設計」專班

鶯歌工商舉辦甄選說明會，提供學生直升國立台北商業大學管道。（記者翁聿煌攝）

2025/06/07 12:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕教育部推動技術高中與技專校院合作辦理3+2新五專模式專班，提供技職入學管道的多元選擇，新北市立鶯歌工商與國立台北商業大學合開「智慧科技設計專班」，30位專班名額由鶯歌工商跨類科學生組成，展現校方在「設計群」、「商管群」與「資電群」跨科，以及人工智慧（AI）科技的專業，等於是有30位鶯歌工商畢業生可「直升」國立台北商業大學。

鶯歌工商校長顏龍源說，不同於「五專學制」或「技高建教合作班」，此專班學生無須提前於職場實習或工作，而是在現行技高課程架構下，透過與科技大學二專部（併同二技部）共同規劃銜接式的實作課程，幫助學生重視專業技術能力養成，同時經由技高三年和二專兩年（再加上二技兩年）在校的扎實學習及訓練，培養學生的就業即戰力。

請繼續往下閱讀...

選擇3+2新五專模式專班的學生，可透過單招管道甄試入學升讀科大二專部，「免用統測成績、減輕升學壓力」；也能修習技術高中與科大合作共構先修課程內容，專注於專業技術能力培養，提升就業力，參與專班不但能兼顧繼續升學與就業需求，在取得副學士學位後，亦可直接銜接二技取得學士學位；如果對於先就業再深造有興趣者，還可以完成3+2並就業3年後，直接報考碩士班。

他表示，透過這樣的學制，等於是有30位鶯歌工商的畢業生可「直升」國北商大，北商大專班甄選分成兩個階段，第一階段為報名同學其前三學期成績（占60%）、面試 （20%）及書面審查（20%）等3個部分。

第二階段甄選則由北商大訂定，預定包涵備審資料審查（包含專題實作、實習科目學習成果等、佔50%）、面試（佔20%）和實作（佔30%）等，錄取30位鶯歌工商成為專班學生，對在地就讀鶯歌工商學生是最好的鼓勵。

鶯歌工商舉辦甄選說明會，提供學生直升國立台北商業大學管道。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法