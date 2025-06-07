挺Z世代創業夢 北市青年局祭208萬獎金辦創業競賽即起徵件

台北市青年局將舉辦第二屆「Z世代創新創業競賽」，競賽期間導入創業前期所需資源，如創業顧問、募資平台上架輔導等，總獎勵金208萬元即起徵件。圖為第一屆學長姐【募資放大組】首獎－鳴天設計。（北市青年局提供）

2025/06/07 12:42

〔記者甘孟霖／台北報導〕Z世代想創業卻苦無資源？台北市青年局將舉辦第二屆「Z世代創新創業競賽」，延續首屆成功經驗，於競賽期間導入創業前期所需資源，如創業顧問、募資平台上架輔導等，也提供每組入圍團隊最高15萬元的實踐支持金，加上決賽獎金70萬元，總獎勵金208萬元；競賽徵件自即日起至7月8日止，報名資訊可至青年局官網查詢。

青年局表示，「Z世代創新創業競賽」特色在於協助青年創業團隊將創業提案落實，去年輔導7組團隊在北市知名百貨、日照中心、旅館及診所等場域實證，並協助3組團隊上架募資平台，獲511人贊助，募資金額達132萬元。

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青年局說明，今年將以五大創業主題作為徵件核心，包含聯合國永續發展目標（SDGs）、文創產業、平台經濟、智慧生活與AI科技應用，參賽團隊可依照提案內容選擇報名「實證組」或「募資組」。「實證組」將聚焦於台北市場域完成產品/服務驗證；「募資組」則需完成群眾募資上架或天使投資會談取得成果，競賽將安排Pitch Day，從眾多創業提案中選出12組入圍團隊給予支持金，並進行後續決賽。

此外，青年局鼓勵校園創業團隊，此次競賽也開放尚未成立公司的團隊以個人名義報名，降低創業門檻，擁抱更多元的創業可能；6月12日及6月19日也將舉辦徵件說明會，活動邀請本屆競賽總導師──樂活永續平臺創辦人朱建毓，以及米糕行銷創辦人林俊廷擔任講師，內容涵蓋商務簡報製作要點、群眾募資市場生態解析與行銷策略分享，也邀請第一屆參賽學長姊分享參賽經驗與寶貴心得。

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