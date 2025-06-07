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    太保市成人禮今登場，兄弟檔穿狀元裝體驗

    參加成人禮的少年與媽媽擁抱、感謝母恩。（記者王善嬿攝）

    參加成人禮的少年與媽媽擁抱、感謝母恩。（記者王善嬿攝）

    2025/06/07 12:34

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣太保市福濟宮結合太保市公所，今天早上舉辦第二屆成人禮，48名15歲至17歲青少年男女參加，穿著狀元古裝體驗傳統宗教儀式，其中兄弟檔劉康威、劉康揚鑽過七星娘娘轎，喝茶謝母恩時，劉母陳依卉感動落淚表示，回到從小長大的故鄉，讓七星娘娘庇佑、見證兒子健康成長到16歲，很有感觸也很感謝。

    今成人禮循古禮進行科儀後，參加的青少年穿上狀元裝，進行整衣冠、冠笄禮、行拜禮等儀式，由太保市長鄭淑分加冠、福濟宮主委傅俊榮頒發證書，嘉義縣議員黃榮利、詹琬蓁、賴瓊如、黃惠汝等人與會見證，祝賀青少年「轉大人了！」

    鄭淑分說，與福濟宮合作，舉行成人禮儀式，除宣揚宗教信仰文化，也希望弘揚孝道，此外，早年農村社會，16歲象徵已成為大人，現今社會「做16」儀式式微，年輕一代都不知道，此次透過成人禮活動，讓孩子們對「16歲」更有儀式感，也能了解未來將負擔責任，行為思想要更成熟。

    傅俊榮說，去年舉辦第一屆成人禮，今年是第二屆，參加人數愈來愈多，今年有48人參加，期許逐年愈辦愈好；七星娘娘是孩子的守護神，與太保市公所一起舉行成人禮，慶祝孩子們「轉大人」，七星娘娘將繼續守護，也藉此讓年輕一代更認識福濟宮七星娘娘宗教文化。

    總幹事張福嘉說，今年除了成人禮儀式，還規劃七星娘娘文化祭系列活動，推廣在地特色美食與文創市集，現場還邀請各國中小藝文表演，擴大舉辦、展現太保市多元文化風貌。

    少年兄弟檔今參加太保市成人禮，媽媽感動落淚。（記者王善嬿攝）

    少年兄弟檔今參加太保市成人禮，媽媽感動落淚。（記者王善嬿攝）

    太保市福濟宮進行成人禮科儀。（（記者王善嬿攝）

    太保市福濟宮進行成人禮科儀。（（記者王善嬿攝）

    太保市長鄭淑分為少年男女加冠。（記者王善嬿攝）

    太保市長鄭淑分為少年男女加冠。（記者王善嬿攝）

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