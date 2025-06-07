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    8國76位好手齊聚龍虎塔隔壁 2025蓮潭盃滑水賽6/8決賽

    2025蓮潭盃纜繩滑水公開賽6月6日至6月8日，在高雄蓮池潭旁的蓮潭滑水主題樂園開戰，今年吸引來自8國、共76位頂尖選手參賽。（觀光局提供）

    2025蓮潭盃纜繩滑水公開賽6月6日至6月8日，在高雄蓮池潭旁的蓮潭滑水主題樂園開戰，今年吸引來自8國、共76位頂尖選手參賽。（觀光局提供）

    2025/06/07 12:29

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025蓮潭盃纜繩滑水公開賽6月6日至6月8日，在高雄蓮池潭旁的蓮潭滑水主題樂園開戰，今年吸引來自8國、共76位頂尖選手參賽，在蓮池潭上演結合速度、技巧與膽識的水上競技。

    觀光局長高閔琳表示，蓮池潭是高雄知名國際景點，市府與民間合作打造全台第一座符合國際標準的纜繩滑水場，讓台灣成為國際滑水版圖中的亮眼坐標。

    園區自啟用以來已舉辦多場國內外大型賽事，包括亞太盃國際滑水錦標賽、蓮潭盃與全國盃等，不僅讓滑水運動更貼近民眾生活，也透過運動交流讓世界看見高雄、認識蓮池潭。

    她介紹這次比賽將於6月8日迎來最關鍵的決賽時刻，這不只是一場競技賽事，更是一場全齡共賞的夏日嘉年華；許多來自海外的選手也反映高雄氣候宜人、環境優質，是進行滑水運動的絕佳場地。

    除了賽事精彩刺激，園區內的「童游藝境親子館」也專為學齡前兒童設計，不但擁有與蓮池潭湖景融為一體的無邊際泳池，還有室內親子互動課程，是大小朋友都能放鬆玩樂的好地方；旁邊的「羣島Shakaislands酒吧&餐廳」，或漫步至另一端的「泮咖啡」，邊用餐邊感受選手在湖面翻飛的帥氣身影，欣賞蓮池潭的美麗風景。

    高閔琳順勢推銷高雄經典地標、蓮池潭龍虎塔，已於今年初完成修繕對外開放，將持續推動「蓮池潭風景區環境營造工程」，目前刻正打通拓寬行人步道的「最後一哩路」，積極打造友善水岸步道與完善的自行車道系統，讓散步、騎車與親水活動更便利。

    2025蓮潭盃纜繩滑水公開賽6月6日至6月8日，在高雄蓮池潭旁的蓮潭滑水主題樂園開戰。（觀光局提供）

    2025蓮潭盃纜繩滑水公開賽6月6日至6月8日，在高雄蓮池潭旁的蓮潭滑水主題樂園開戰。（觀光局提供）

    2025蓮潭盃纜繩滑水公開賽6月6日至6月8日，在高雄蓮池潭旁的蓮潭滑水主題樂園開戰，賽事地點就在龍虎堂隔壁。（記者王榮祥攝）

    2025蓮潭盃纜繩滑水公開賽6月6日至6月8日，在高雄蓮池潭旁的蓮潭滑水主題樂園開戰，賽事地點就在龍虎堂隔壁。（記者王榮祥攝）

    觀光局邀請民眾參訪滑水賽同時，也歡迎親子體驗園區內的「童游藝境親子館」（觀光局提供）

    觀光局邀請民眾參訪滑水賽同時，也歡迎親子體驗園區內的「童游藝境親子館」（觀光局提供）

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