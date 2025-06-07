推廣屏東巧克力 調溫創意賽小農新秀手藝令人驚艷

屏東巧克力調溫競賽情形。（屏東縣政府提供）

2025/06/07 11:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推廣屏東可可產業，促進巧克力製作技術交流與創新，屏東縣政府今年（2025年）舉辦屏東風味巧克力調溫創意競賽，吸引全國新銳巧克力師傅及在地小農參與，以屏東可可結合台灣食材創意發揮，前3名由許英凱、徐南雲、魏蘭婷獲得，將於8月23日「屏東巧克力節」頒獎表揚，並發表得獎作品。

屏東縣政府客家事務處表示，此次競賽於5月24日舉行，共有17組參賽隊伍，得獎名單本月（6月）公布，金牌得主許英凱使用伊然可可膏與鐵觀音茶粉，融合出細緻茶香與黑巧克力風味；銀牌得主徐南雲則運用自家可愛巧坊可可膏與香草莢，創造出自然果酸與尾韻層次；銅牌由魏蘭婷以優芙雅品牌可可膏與香草莢製作，呈現果粒口感與濃郁香氣。

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評審團由產業與學界專家組成，歷經4小時評比，對參賽作品水準進步深感驚艷。長榮桂冠飯店主廚張志宏表示，參賽者將屏東可可與在地食材搭配出多樣創意，展現高度專業與熱情。高雄餐旅大學廖漢雄教授則指出，這樣的比賽模式展現了「Team Taiwan」的概念，讓屏東可可成為國際化禮品與產業的新典範。

美和科技大學老師喻天福表示，多數參賽者為小農，已具備從種植到加工的能力，透過競賽不僅磨練技術，也學會以在地食材創造自身特色，進一步促進企業支持與市場接軌。

台灣可可與巧克力產業協會理事長張翠蘭強調，本次競賽吸引在地小農、新秀與外縣市青年參與，展現屏東風土特色與創意手藝，再次鞏固屏東作為全國可可產業重鎮的地位。

屏東縣府客家事務處李明宗處長指出，從發酵到調溫的製作過程，層層環節都需專業工藝，正好體現客家文化中對細節的堅持與精進精神，是可可產業持續進步的核心。

屏東縣府長期推動可可產業鏈發展，透過課程、品牌行銷與加工媒合等方式，協助在地農民與製作者提升競爭力，本月（6月）14至16日更將與義大利國際廚藝學院 Riccardo Depetris大師合作專業課程，要打造屏東成為台灣巧克力產業的重要據點。

屏東巧克力調溫競賽情形，選手們表現令人驚豔。（屏東縣政府提供）

風味巧克力是加入創意食材來提拉出自身黑巧克力的風味，激盪出風味與口感。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府公布「屏東風味巧克力調溫創意競賽」得獎名單。（屏東縣政府提供）

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