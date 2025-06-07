青年百億海外圓夢計畫 黃昆輝基金會民調：84.4％民眾支持此投資

黃昆輝教授教育基金會7日舉行「執政週年重大教育政策民調記者會」，公布各項教育議題民調結果。圖為馮清皇教授。（記者方賓照攝）

2025/06/07 11:35

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長鄭英耀上任一年推出不少新的教育政策，黃昆輝教授教育基金會今（7）日召開「重要教育議題民意調查結果」發布記者會。基金會董事長黃昆輝表示，民眾對協助青年國際化的「青年百億海外圓夢基金計畫」、協助高職畢業生升學的「3+2新五專模式」以及提供中老年人進修的「第三人生大學」都表達高度支持；對於學生「社會情緒學習」，也有近80％民眾支持應定期考核計畫成效。

基金會民調小組召集人郭生玉表示，鄭英耀在推動國家認同和安全上很勇敢，應給予支持，而在教育部新政策如「青年百億海外圓夢基金」等也獲得多數民眾支持。

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民調小組委員馮清皇說明，「3+2 新五專模式」是讓高職畢業生畢業後，可以不用參加統測，直接透獨招就讀二專， 62.5％民眾支持（18.2％很支持、44.3％支持），學歷為高中職的支持率達70.1％，不支持僅27.1％（8.1％很不支持，19％不支持）。

馮清皇表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」，協助青年到國外增進歷練、拓展國際交流、在國際間展現創造力與活力，獲得84.4％民眾支持（37.5％很支持，46.9％支持），12.1％不支持（5.2％很不支持，6.9％不支持）。

針對「第三人生大學」提供終身學習機會，讓55歲以上國民有多元學習機會，並給予學分認證，89.4％表示同意（31.8％很同意，57.6％同意），5.6％不同意（1.9％很不同意，3.7％不同意）。

此外，民眾對於教育部推動「社會情緒學習5年中長程計畫」，馮清皇表示，民調關注應有定期考核成效的具體策略配合，79.2％受訪民眾支持（23.2％很贊成，56％贊成），9.9％不贊成（4.2％很不贊成，5.7％不贊成）。

國立暨南國際大學榮譽講座教授李隆盛表示，技職教育近日傳「美國上揚、我國下降」，美國技職教育主要在4年制高中後2年和2年制社區學院實施，和我國新五專3+2相近，參酌國際經驗，新五專應加入更多創新元素，展現技職教育的生機和活路，例如應先找出適合3+2模式培育的「高能力、高薪酬、高需求」中階職業，設計出兼顧產業需求、學生發展科別和不重複的課程。

教育部長鄭英耀上任一年推出不少新的教育政策，黃昆輝教授教育基金會今（7）日召開「重要教育議題民意調查結果」發布記者會。（記者方賓照攝）

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