首屆大專校院競技疊杯錦標賽屏大登場 2賽事吸引200選手較勁

競技疊杯好手齊聚一堂，十分有看頭。（圖由屏東大學提供）

2025/06/07 11:01

〔記者羅欣貞／屏東報導〕疊杯運動蔚為風潮，吸引許多學齡階段學生參與，2025年屏東盃競技疊杯運動錦標賽暨113學年度大專校院競技疊杯運動錦標賽，今（7日）、明（8日）兩天在國立屏東大學屏商校區活動中心2樓舉行，吸引近200位選手同場較勁，疊出速度與自信。

屏東大學表示，台灣競技疊杯選手實力世界頂尖，很多紀錄都是由台灣選手締造，並且可作為全民運動，不分年齡層都適宜參與，既可訓練學童專注力和手眼協調，有助於遠離3C產品，也相當適宜銀髮族運動，屏大積極參與體育賽事，培育體育人才不遺餘力，近日獲中華民國大專院校體育總會同意成立競技疊杯委員會，由屏大擔任首任主辦學校，為大專體育推動展開新頁。

請繼續往下閱讀...

今天兩項賽事同時登場，均由中華競技疊杯運動推廣協會與屏大合作籌備；其中大專校院錦標賽為首屆競技疊盃錦標賽，屏大擔任首任大專體總競技疊杯委員會首屆主辦學校，舉辦首屆聯賽，受到全台17所大學熱情參與，分為公開組及一般組賽事，讓志於提升疊杯專業競技技術選手有更多正式比賽機會，透過實際賽事經驗累積臨場手感。

此外，屏東盃賽事更為屏東地區首場錦標賽事，吸引高屏地區好手報名參賽，賽事為分齡分組，從學前幼兒階段、國小低年級、國小中年級、國小高年級、中學至成人年齡層，每位選手都能找到符合年齡層競賽分組，從競技疊杯賽場中尋找運動樂趣。

屏大校長陳永森表示，競技疊杯運動將持續在屏東大學深耕推廣，將協助辦理更多推廣活動，讓更多同學及銀髮族長輩們感受競技疊杯樂趣，進而養成不間斷運動，以最佳體態面對未來挑戰。

選手們專注疊杯，相當精彩。（圖由屏東大學提供）

疊杯適合全民參與，選手們專注展現實力，競爭激烈。（圖由屏東大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法