PO深層平均氣流場分析圖 鄭明典曝颱風發展關鍵

前氣象局長鄭明典表示，移動性的高壓脊東南側似乎有一個正旋、反旋變化的波列，他覺得目前模式反映應該還會有明顯調整，不能說太快！（圖擷取自 臉書）

2025/06/07 11:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，預估本週末至下週有熱帶擾動發展的機率，氣象專家分析，目前各國模式的看法仍有分歧。對此前氣象局長鄭明典表示，移動性的高壓脊東南側似乎有一個正旋、反旋變化的波列，他覺得目前模式反映應該還會有明顯調整，不能說太快！

鄭明典今日在臉書PO出深層（300~850）平均氣流場分析圖，並在貼文中表示，根據深層（300~850）平均氣流場分析，很深厚的太平洋高壓，在這樣的分析中還是很清楚，是變動相對緩慢，很穩定、持續存在的天氣系統。

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鄭明典指出，太平洋高壓西側延伸一條高壓脊經過台灣上空，這部分的變動性比較高。看時間上的變化，這條延伸高壓其實是由東南方移過來，特性和太平洋高壓不太相同，現在移動性的高壓脊東南側似乎有一個正旋、反旋變化的波列。氣象上很習慣用「波動」的角度看天氣系統的變化，如果短時間波動特徵有持續性，那這個波動應該會影響最近在觀察的"是否有颱風發展"的問題！

鄭明典直言，他覺得目前模式反映應該還會有明顯調整，不能說太快！

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