擬定台灣AI教育發展中長程計畫 黃昆輝基金會民調：87％民眾支持

黃昆輝教授教育基金會7日舉行「執政週年重大教育政策民調記者會」，由董事長黃昆輝（左二）公布各項教育議題民調結果。左起李隆盛教授、郭生玉、馮清皇。（記者方賓照攝）

2025/06/07 11:24

〔記者林曉雲／台北報導〕AI數位時代，黃昆輝教授教育基金會今（7）日召開「重要教育議題民意調查結果」發布記者會。黃昆輝表示，雙語與數位能力，是未來人才重要能力，在數位教育推動上，87.6％民眾認為教育部應儘速擬定「台灣AI教育發展中長程計畫」，期待看到教育部的完整規劃與推動，另在雙語教育政策上，教育部從善如流，轉變過去推動多年的策略，不再要求各科以英語教學，而改成「英語課以全英語教學為目標」，這項政策調整獲得73％以上民眾支持。

基金會民調小組委員馮清皇說明，民調針對教育部長鄭英耀上任一年推出的重要政策，其中，為促進中小學AI教育的普及與品質，教育部是否應該要儘速提出「台灣AI教育發展中長程計畫」，以奠定國家未來人才競爭力，87.6％受訪民眾表示同意（47.6％很同意，40％同意），7.7％不同意（2.6％很不同意，5.1％不同意），交叉分析發現，男性（91.5％）及20歲至34歲（92.6％）同意比率相對較高。

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此外，馮清皇表示，雙語政策是延續性政策，但新政府任內推動策略有所調整，國中小英語課以全英語授課為目標，各科目（領域）不強迫英語授課，這個方向調整獲得73.4％民眾支持（20.3％很同意，53.1％同意），19.8％不同意（5％很不同意，14.8％不同意）。

國立暨南國際大學榮譽講座教授李隆盛表示，在目前已經很擁擠的課程中，要加強學生的英語文能力及AI素養等，除了計畫還需要有優質的實施指引、師資訓練、教材開發等措施的配套，才不會曲高和寡。

調查對象為全國22縣市年滿20歲民眾，調查時間為今（114）年5月20日至5月22日，採分層隨機抽樣方式進行市內電話調查，採隨機撥號方式進行手機電話調查，共計完成有效樣本1070人，在水準95％時的抽樣誤差最大值為正負3個百分點。

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